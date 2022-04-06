BCS Express снизил прогнозную цену акций Twitter до $61

Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций Twitter с $67 до $61 за штуку на горизонте года на фоне пересмотра прогноза операционных показателей эмитента, что предполагает потенциал роста 22% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена экспертами.

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