Рынок акций РФ корректируется вверх после негативного старта торгов, в аутсайдерах остаются финкомпании

Москва. 6 апреля. Рынок акций РФ утром в среду корректируется вверх после негативного старта торгов из-за ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также в ожидании объявления нового пакета антироссийских западных санкций; индекс МосБиржи отскочил в район 2670 пунктов после падения ниже 2600 пунктов, в аутсайдерах остаются бумаги финансовых компаний.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2669,54 пункта (+0,3%, минимум сессии - 2594,95 пункта), индекс РТС - 1008,52 пункта (+0,4%, минимум сессии - 979,34 пункта); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 3%.

Доллар подрос до 83,36 рубля (+0,05 рубля).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2%), "Московской биржи" (+1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2% и +0,7% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Газпрома" (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%).

Подешевели акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-3% и -2,9% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,6%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,1%), акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%).

Американские санкции, которые вводит администрация США против России из-за спецоперации на Украине, направлены на то, чтобы заставить Москву выбирать между дефолтом и истощением ее долларовых резервов, заявила во вторник представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

Она подтвердила, что США собираются объявить о санкциях, которые подразумевают "запрет на новые инвестиции в России, новые меры против финансовых институтов, госкомпаний, госчиновников и членов их семей". Ранее американские СМИ сообщали со ссылкой на источники, что подобные санкции Вашингтон планирует объявить в среду.

Администрация США изучает возможные дополнительные ограничительные меры против ряда крупных российских банков, в том числе Сбербанка, сообщили во вторник американские СМИ со ссылкой на информированные источники.

МИД Канады объявил о расширении санкций против России за счет включения в санкционный список дополнительно российских представителей. В новый список попали предприниматели Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, Дмитрий и Галина Пумпянские, Вадим Мошкович, Леонид Михельсон и Александр Винокуров. Санкции введены также против заместителя начальника Генштаба ВС России Игоря Костюкова.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил в среду, что ЕС рано или поздно придется прибегнуть к мерам против импорта газа и нефти из России.

Россия примет ответные меры на ожидаемый пятый пакет санкций ЕС, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев, накануне индекс МосБиржи прервал 4-дневный рост из-за увеличения санкционных рисков в отношении России, в среду рынок не оставляет попыток отскока.

После публикации планов по новым антироссийским санкциям настроения у участников торгов ухудшились. Краткосрочно пока не видно значимых факторов, которые бы поддержали отечественный фондовый рынок. Для индекса МосБиржи целью снижения может выступить область 2450-2500 пунктов.

В фокусе внимания инвесторов в среду будет публикация протокола с мартовского заседания ФРС, в котором регулятор может дать ориентиры по денежно-кредитной политики и мер по борьбе с инфляцией. Ввиду отсутствия поддерживающих факторов мировые рынки могут продолжить снижаться, считает аналитик.

По словам старшего аналитика ИК "Русс-инвест" Романа Блинова, новые антироссийские санкции готовятся в Вашингтоне и Брюсселе, страны Европейского Союза высылают российских дипломатов, однако рынок пытается выработать иммунитет к постоянному негативу.

В период дальнейшего усиления санкционного давления надо быть готовым к новому "железному занавесу", хотя и с рядом европейских лазеек, созданных для нужд ЕС. Рынок сейчас стремится оценить новые реалии, и не только с точки зрения геополитики. Вполне возможно, что текущие ценовые уровни все еще высоки для российского фондового рынка. В текущих условиях рынок имеет явный перекос в сторону розничных инвесторов, а с учетом сохраняющихся ограничений ЦБ РФ говорить о существенной ликвидности рынка не приходится.

Если же рассуждать о перспективах, то движение к уровням 2900-3100 пунктов по индексу МосБиржи пока маловероятно, скорее, будет актуальным диапазон 2600-2650 пунктов, считает аналитик.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, политический фон остается негативным. Накануне вечером, после завершения российских торгов, западные СМИ сообщили, что Штаты намерены ужесточить санкции против российского банковского сектора, в том числе, против Сбербанка. Ранее Евросоюз обозначил новые санкции, в числе которых планируется запрет на совершение операций с четырьмя крупнейшими российскими банками, среди которых ВТБ. Небольшой оптимизм внушает заявление главы ВТБ Андрея Костина, который ждет от властей докапитализации не только ВТБ, но и в целом банковской системы.

Тем не менее, в среду бумаги финансового сектора будут оставаться под давлением продавцов. Покупать акции ВТБ и Сбербанка даже на отскок пока очень рискованно.

Скорее всего, российский рынок акций ближайшие дни проведет в высоковолатильном боковике. Сильные просадки будут выкупаться, но при этом инвесторы будут фиксировать даже незначительную прибыль при появлении негативных новостей. По-прежнему позитивный взгляд сохраняется на нефтегазовый сектор ("Роснефть", "Газпром" (MOEX: GAZP) ), неплохой потенциал есть у бумаг "Норникеля".

Остается непонятным вопрос с российским внешним госдолгом. США запретили использовать для обслуживания еврооблигаций "замороженные" российские активы. Пока непонятно, какое решение примут российские власти. Эта неопределенность также давит на рынки. Нет никаких сомнений и в том, что США продолжат проводить атаки на экономику и финансовую систему России, считает Антонов.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич полагает, что внешний фон и рост геополитических рисков не дают поводов для активизации покупок. При этом инвесторы продолжат сокращать объем акций, для снижения рисков по портфелям. В результате в ходе сессии индекс МосБиржи может откатиться ниже 2600 пунктов и закрепиться под данной отметкой.

На фоне комментариев представителей американского регулятора инвесторы вспомнили о рисках, которые несет на себе дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в США. Уже на ближайшем заседании ФРС может пойти на повышение ставки на 50 б.п. и начать активно сокращать баланс, накопленный в рамках программ количественного смягчения. Данные шаги направлены на борьбу с высокой инфляцией. Однако они приведут к росту стоимости фондирования в долларах и оттоку ликвидности, что окажет значительное негативное влияние на американскую и мировую экономики. В среднесрочной перспективе данный фактор негативен для рынков. Он будет стимулировать инвесторов сокращать объем рисковых активов в портфелях, замещая их защитными инструментами, полагает Зварич.

В США индексы акций во вторник снизились на 0,8-2,3% во главе с Nasdaq на заявлениях руководителей ФРС о перспективах более решительного ужесточения кредитно-денежной политики.

Федрезерв может рассмотреть возможность повышения ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов уже на майском заседании, заявила председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса Эстер Джордж, которая имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2022 году.

О необходимости сдержать инфляцию заявила во вторник член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард. С этой целью Федрезерв будет "продолжать методично ужесточать денежно-кредитную политику с помощью серии повышений процентной ставки и может начать активно сокращать объем активов на своем балансе уже на майском заседании", - отметила она.

В Азии в среду также преобладала негативная динамика индексов акций, снижаются Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,4-1,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

Индекс менеджеров закупок (PMI) в секторе услуг в Китае, рассчитываемый Caixin Media Co. совместно с IHS Markit (SPB: INFO), в марте опустился до минимума с февраля 2020 года и составил 42 пункта. В феврале значение индикатора составляло 50,2 пункта. Эксперты связывают падение активности в секторе услуг с новой вспышкой COVID-19 в Китае.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в феврале сократился на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики страны. Аналитики в среднем ожидали гораздо более умеренного снижения - на 0,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.

На нефтяном рынке на европейской сессии в среду цены пытаются стабилизироваться после умеренного снижения накануне. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $107,97 за баррель (+1,3% и -0,8% во вторник), майская цена WTI - $103,15 за баррель (+1,2% и -1,3% накануне).

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 1 апреля, выросли на 1,1 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сокращения на 2,06 млн баррелей.

Официальные данные Управления энергетической информации Минэнерго США будут опубликованы в среду в 17:30 МСК. Опрошенные S&P Global Commodity Insights эксперты прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на снижение запасов нефти на 1,85 млн баррелей. Также аналитики ожидают сокращения резервов бензина на 350 тыс. баррелей, дистиллятов - на 700 тыс. баррелей.

Тем временем накануне председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предложениях по новым санкциям против РФ. В частности, ЕС может ввести полный запрет операций с четырьмя ключевыми российскими банками, в том числе с ВТБ, и запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год. Пока ограничительные меры не касаются нефти и газа, что ослабило опасения по поводу ухудшения дефицита энергоносителей на мировых рынках.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+24,2%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+19,1%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+16,1%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+15,1%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+7,9%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+7%), расписки VK (MOEX: VKCO) (+6,4%), акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+5,9%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+5,4%).

Лидерами отката выступили акции ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-13,5%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-4,4%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-4,1%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-3,9%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 14,56 млрд рублей (из них 4,45 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,58 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,28 млрд рублей на акции ВТБ).