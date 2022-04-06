Ставка на удобрения - одна из самых "горячих" идей текущего года - BCS Express

Ставка на удобрения остается одной из самых "горячих" идей текущего года, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Предсказать развитие мирового аграрного кризиса сложно, но пока ничто не предвещает, что дефицит быстро закончится. Среди российских акций выбор упирается в две относительно ликвидные акции ("ФосАгро" и "Акрон") и одну малоликвидную ("КуйбышевАзот"). Среди зарубежных можно рассмотреть семь вариантов, торгуемых на Санкт-Петербургской бирже. По финансовым показателям "ФосАгро" и "Акрон" смотрятся на уровне либо лучше зарубежных аналогов, но уступают им по динамике. "Акрон" в лидерах роста среди рублевых бумаг, но он относительно дорог по мультипликаторам, - отмечает аналитик в обзоре инвестиционной компании. - Три наиболее устойчивые и интересные в плане динамики иностранные акции - Nutrien, Mosaic Co. и CF Industries Holdings. Они растут в среднем быстрее, чем их российские конкуренты. Выбор в пользу иностранных фишек имеет смысл, чтобы застраховать себя от внутренних санкций (запрета на экспорт из России), а также для получения более высокой доходности в валюте. Внешние санкции против удобрений на данном этапе маловероятны".

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