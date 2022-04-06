Рубль, вероятно, пока продолжит торги в диапазоне 82-85 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Валютная пара USD/RUB, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 82-85 руб./$1 до момента появления новых принципиально важных для рубля новостей, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

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