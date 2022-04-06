Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- индекс цен производителей еврозоны в феврале (12:00 МСК);

- ЕС и США анонсируют новые антироссийские санкции (в течение дня);

- выступления представителей ЕЦБ (в течение дня);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17:30 МСК);

- индекс потребительских цен России в марте (19:00 МСК);

- протоколы заседания ФРС (21:00 МСК).

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