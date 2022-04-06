Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых стимулов к более заметным движениям

Москва. 6 апреля. Доллар США и евро слегка дешевеют на "Московской бирже" в среду утром, рубль немного подрастает к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов к более заметной динамике.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 83,27-83,63 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 83,3 руб./$1 (-1,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 91,3 руб./EUR1 (-20 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 9,69 коп. к уровню закрытия 5 апреля, до 86,9 рубля.

Доллар при этом оказался на 5,2 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 42,89 коп. ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на страте торгов в ожидании новых драйверов к более заметной динамике. Основные санкционные ограничения со стороны западных стран уже учтены в котировках рубля, к тому же предпринятые ранее ЦБ РФ меры по стабилизации финансового рынка довольно существенно ограничили рамки его конвертируемости.

Американские санкции, которые вводит администрация США против России из-за спецоперации на Украине, направлены на то, чтобы заставить Москву выбирать между дефолтом и истощением ее долларовых резервов, заявила во вторник представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

Она подтвердила, что США собираются объявить о санкциях, которые подразумевают "запрет на новые инвестиции в России, новые меры против финансовых институтов, госкомпаний, госчиновников и членов их семей".

Ранее американские СМИ сообщали со ссылкой на источники, что подобные санкции Вашингтон планирует объявить в среду. По информации Bloomberg, меры, в частности, будут предусматривать запрет на новые инвестиции в РФ, дополнительные ограничения против российских банков и госкомпаний. Кроме того, планируется расширить список физлиц, подпадающих под санкционные меры. Bloomberg отмечает, что такие шаги США планируют предпринять в координации с партнерами по G7 и ЕС.

Накануне в Еврокомиссии сообщили, что планируют ввести новую серию санкций против РФ. Эти планы отчасти повторяют то, что, по данным Bloomberg, собираются сделать США. "Мы введем запрет на доступ принадлежащих и управляемых Россией судов в порты ЕС. Некоторые исключения из этого правила будут касаться принципиально важных аспектов, таких как сельхозпродукция и продукты питания, гуманитарные грузы, энергетика", - отмечалось в заявлении Еврокомиссии.

Со своей стороны глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила о предложениях по новым санкциям против РФ из "пятого пакета" ЕС. "Запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год, что урезает еще один важный источник доходов для России. Полный запрет операций с четырьмя ключевыми российскими банками, в том числе с ВТБ (MOEX: VTBR), вторым по величине российским банком", - говорится в заявлении главы ЕК, опубликованном в твиттере.

Фон дер Ляйен объявила также о запрете на заход российских судов в порты ЕС и о запрете на въезд в ЕС российских и белорусских автомобильных перевозчиков.

МИД Канады объявил о расширении санкций против России за счет включения в санкционный список дополнительно российских представителей. В новый список попали предприниматели Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, Дмитрий и Галина Пумпянские, Вадим Мошкович, Леонид Михельсон и Александр Винокуров. Санкции введены также против заместителя начальника Генштаба ВС России Игоря Костюкова.

Ограничения вступают в силу с момента опубликования сообщения, отметил МИД.

Цены на нефть слегка повышаются в ходе утренних торгов в среду после умеренного снижения накануне. Трейдеры ждут официальных данных о запасах топлива в США и оценивают баланс спроса и предложения на глобальном рынке.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК в среду составляет $107,03 за баррель, что на 0,37% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $102,07 за баррель, что на 0,11% выше итогового значения предыдущей сессии.

Как показали опубликованные ночью данные Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 1 апреля, выросли на 1,1 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сокращения на 2,06 млн баррелей.

Официальные данные Управления энергетической информации Минэнерго США будут опубликованы в среду в 17:30 МСК. Опрошенные S&P Global Commodity Insights эксперты прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на снижение запасов нефти на 1,85 млн баррелей. Также аналитики ожидают сокращения резервов бензина на 350 тыс. баррелей, дистиллятов - на 700 тыс. баррелей.