Возможен возврат курса рубля в середину диапазона 80-90 руб./$1 - ПСБ

Возможно ослабление курса рубля к доллару США на торгах в среду с возвратом в середину диапазона 80-90 руб./$1 в связи с негативным внешним фоном и обсуждением нового пакета антироссийских санкций ЕС, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

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