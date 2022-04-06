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06 апреля 2022 года 09:45

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики в ожидании новых драйверов

Москва. 6 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании новых сообщений на геополитическую или санкционую тематику в отношении России; при этом ситуация на мировых рынках капитала неоднозначная, с одной стороны, цены на нефть умеренно подрастают, в том время как мировые фондовые индексы преимущественно снижаются, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Поступающие в большом количестве заявления представителей западных стран относительно объявления новых антироссийских санкций не оказывают значимого влияния на российские активы. Участники рынка уже привыкли к такого рода словесным интервенциям и относятся к ним спокойно, не видя в них новой серьезной угрозы для экономики и финансовой системы страны (негативные последствия санкций в основном уже учтены в текущих ценах). В частности, рубль по итогам торгов 5 апреля продемонстрировал умеренное укрепление, как к доллару, так и к евро.

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила во вторник о предложениях по новым санкциям пятого пакета ЕС против РФ. "Запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год, что урезает еще один важный источник доходов для России. Полный запрет операций с четырьмя ключевыми российскими банками, в том числе с ВТБ (MOEX: VTBR), вторым по величине российским банком", - говорится в заявлении главы ЕК, опубликованном в Твиттере. Фон дер Ляйен объявила также о запрете на заход российских судов в порты ЕС и о запрете на въезд в ЕС российских и белорусских автомобильных перевозчиков.

"Будут введены дальнейшие запреты на экспорт на сумму 10 млрд евро в важнейших областях: передовые полупроводники, машины и транспортное оборудование", - говорится в сообщении. Объявлено также о "конкретных новых запретах на импорт" на сумму 5,5 млрд евро. Будут приняты "целенаправленные меры, такие как запрет на участие российских компаний в государственных закупках и исключение любой финансовой поддержки со стороны ЕС или государств-членов союза российским государственным органам". "Мы также работаем над дополнительными санкциями, в том числе в отношении импорта нефти, и размышляем над некоторыми идеями государств-членов, такими как налоги или специфические каналы оплаты, как эскроу-счета", - заявила фон дер Ляйен.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник резким снижением на заявлениях руководителей ФРС о перспективах более решительного ужесточения кредитно-денежной политики. Федрезерв может рассмотреть возможность повышения ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов уже на майском заседании, заявила председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса Эстер Джордж. При этом она не стала говорить о своем отношении к такому агрессивному повышению ставки. Федрезерв в прошлом чаще всего придерживался политики изменения ставки на 25 базисных пунктов на одном заседании. Джордж имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2022 году.

О необходимости сдержать инфляцию во вторник заявила член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард. "Инфляция сейчас слишком высокая и подвержена повышательным рискам, - отметила она, выступая на мероприятии ФРБ Миннеаполиса. - Крайне важно снизить инфляцию". С этой целью Федрезерв будет "продолжать методично ужесточать денежно-кредитную политику с помощью серии повышений процентной ставки и может начать активно сокращать объем активов на своем балансе уже на майском заседании", добавила Брейнард.

Фондовые рынки стран Азиатско-тихоокеанского региона снижаются на торгах в среду, последовав динамике американских индексов. Азиатский банк развития (ADB) ухудшил прогноз роста ВВП развивающихся стран Азии в 2022 году до 5,2% с озвученных в декабре 5,3%. В прошлом году экономики этих стран выросли на 6,9%, отмечается в докладе банка. Гонконгский Hang Seng к 8:05 мск упал на 1,4%, шанхайский Shanghai Composite снизился на 0,2%. Индекс менеджеров закупок (PMI) в секторе услуг в Китае, рассчитываемый Caixin Media Co. совместно с IHS Markit (SPB: INFO), в марте опустился до минимума с февраля 2020 года и составил 42 пункта (в феврале значение индикатора составляло 50,2 пункта). Японский Nikkei упал по итогам торгов на 1,56%. Южнокорейский Kospi к 8:35 мск опустился на 0,8%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,5%.

Вместе с тем цены на нефть умеренно подрастают утром в среду после снижения накануне. Трейдеры ждут официальных данных о запасах топлива в США и оценивают баланс спроса и предложения на глобальном рынке. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 мск в четверг составила $107,12 за баррель, что на 0,45% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,89, до $106,64 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $102,18 за баррель, что на 0,22% выше итогового значения предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов снизилась на $1,32, до $101,96 за баррель.

Как показали опубликованные ночью данные Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 1 апреля, выросли на 1,1 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сокращения на 2,06 млн баррелей. Официальные данные Управления энергетической информации Минэнерго США будут опубликованы в среду в 17:30 мск. Опрошенные S&P Global Commodity Insights эксперты прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на снижение запасов нефти на 1,85 млн баррелей. Также аналитики ожидают сокращения резервов бензина на 350 тыс. баррелей, дистиллятов - на 700 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,6 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 3,05 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,54 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 апреля снизился всего на 0,015% по отношению к понедельнику и составил 99,93 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 713,88 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк БО-17" (+2,28%), "Сбербанк-001-06R" (+1,05%) и "Роснефть-001Р-04" (+0,8%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-12" (-2,93%), "РЖД-001P-20R" (-2,06%) и "ГТЛК-001Р-04" (-0,89%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Автодор" 13 апреля начнет размещение облигаций серии 002Р-13 на 800 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,39% годовых, купоны годовые. Выплата 1-го купона будет производиться в дату окончания 17-го купона. Срок обращения выпуска - 27 лет, начиная с 17-го года с даты начала размещения по займу предусмотрена ежегодная амортизация. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Круг потенциальных приобретателей - Минфин РФ и кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты. Облигации будут размещаться в рамках программы серии 002Р объемом 45 млрд 99 млн 900 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 19-20-го купонов облигаций 20-й серии в размере 14,25% годовых. Выпуск объемом 10 млрд рублей был размещен в апреле 2013 года. Срок обращения займа составляет 10 лет. Ставка текущего купона - 8,3% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 14 апреля.

ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) ожидаемо не смогло выплатить необходимую сумму в рамках досрочного погашения облигаций серии 001Р-01 по требованию их владельцев. Размер неисполненных обязательств составил 399 млн 91,5 тыс. рублей. Причина неисполнения - "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере". Событие не стало неожиданным: компания уже неоднократно предупреждала, что в связи с поступлением существенного объема требований на досрочное погашение облигаций серии 001Р-01 не видит возможности исполнения обязательств по оферте. Трехлетний выпуск бондов серии 001Р-01 на 1,5 млрд рублей был размещен в октябре 2019 года по ставке квартального купона 12% годовых. Ранее "ОР" уже объявила дефолт по выпуску облигаций БО-07 (основной владелец - Промсвязьбанк (MOEX: PSKB)), технический дефолт по выпуску 001Р-01 в связи с невыплатой амортизации, а также техдефолт при выплате купона бондов серии 001Р-02.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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