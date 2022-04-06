Рынок акций РФ будет торговаться в высоковолатильном боковике в ближайшие дни - "Алор Брокер"

Российский рынок акций ближайшие дни проведет, скорее всего, в высоковолатильном боковике, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Сильные просадки будут выкупаться, но при этом инвесторы будут фиксировать даже незначительную прибыль при появлении негативных новостей, отмечает эксперт в комментарии.

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