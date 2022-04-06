Индекс Мосбиржи продолжит снижение в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи продолжит снижение в течение торговой сессии в среду, тяготея к отметкам 2450-2500 пунктов, ввиду отсутствия значимых факторов, которые бы поддержали отечественный фондовый рынок в краткосрочной перспективе, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

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