Индекс Мосбиржи начнет торги среды, скорее всего, в диапазоне 2610-2720п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 2610-2720 пунктов, говорится в комментарии старшего риск-менеджера инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталия Манжоса.

"Мы ожидаем открытия торговой сессии в России с отклонением в пределах 2% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2610-2720 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2600, 2550 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2750, 2800 пунктов. После открытия с умеренным для нынешних условий отклонением индекс Мосбиржи способен перейти в состояние консолидации. Технический потенциал для его коррекционного отскока может быть нивелирован ожиданиями новостей по поводу ужесточения режима внешних санкций", - указывает эксперт.

Динамика внешних рынков и значимая иностранная статистика по-прежнему не будут иметь решающего значения для хода торгов в России. Тем не менее, отмечает Манжос, все же стоит обратить внимание на характер еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 МСК).

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