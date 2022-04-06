Вероятны попытки рубля уйти ниже 83 руб./$1 на торгах в среду - "Алор Брокер"

Вероятны попытки рубля уйти ниже уровня в 83 руб./$1 на торгах в среду, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Пара доллар/рубль продолжила во вторник консолидацию в довольно узком коридоре 83-84,4 руб./$1. В середине дня наблюдались продолжительные попытки пробить нижнюю границу данного диапазона, но успехом они не увенчались. В среду ждем возобновления попыток пары выйти из консолидации вниз. Уход курса российской валюты ниже 80 руб./$1 может спровоцировать усиление распродаж валютных резервов крупных участников финансового рынка", - отмечает эксперт.

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