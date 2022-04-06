Триггеров для сильного движения нефтяных котировок пока нет - ПСБ

Триггеров для сильного движения нефтяных котировок пока нет, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром в среду фьючерс на нефть марки Brent пытается умеренно подрастать, удерживаясь чуть выше $106 за баррель. В отсутствие новостей, поддерживающих расширение геополитической премии, триггеров для сильного движения нефтяных котировок мы пока не видим. Негативно для нефти развивается и ситуация на валютном рынке, где доллар продолжает укрепляться при поддержке растущих доходностей UST, - отмечает эксперт ПСБ. - В среду в центре внимание инвесторов будут недельные данные Минэнерго США по рынку энергоносителей в стране - в случае негативного сюрприза (согласно консенсусу Bloomberg, запасы сырой нефти и бензинов должны упасть) цена нефти марки Brent может перейти в нижнюю часть нашего целевого диапазона и вновь направиться к отметке $100 за баррель".

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