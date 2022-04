Фондовые индексы АТР снижаются вслед за рынком акций США

Фондовые индексы США завершили торги во вторник резким снижением. Фондовые рынки стран АТР снижаются на торгах в среду. Цены на нефть меняются слабо и разнонаправленно в среду утром.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник резким снижением на заявлениях руководителей ФРС о перспективах более решительного ужесточения кредитно-денежной политики.

Федрезерв может рассмотреть возможность повышения ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов уже на майском заседании, заявила председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса Эстер Джордж.

При этом она не стала говорить о своем отношении к такому агрессивному повышению ставки. Федрезерв в прошлом чаще всего придерживался политики изменения ставки на 25 б.п. на одном заседании. Джордж имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2022 году.

О необходимости сдержать инфляцию во вторник заявила член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард. "Инфляция сейчас слишком высокая и подвержена повышательным рискам, - отметила она, выступая на мероприятии ФРБ Миннеаполиса. - Крайне важно снизить инфляцию".

С этой целью Федрезерв будет "продолжать методично ужесточать денежно-кредитную политику с помощью серии повышений процентной ставки и может начать активно сокращать объем активов на своем балансе уже на майском заседании", добавила Брейнард.

"Катализатором (падения- ИФ) сегодня стало заявление Лейл Брейнард. В отношении сокращении баланса оно прозвучало более агрессивно, чем предполагал рынок", - заявил главный инвестиционный директор Comerica Wealth Management Джон Линч.

Сокращение баланса ФРС, прекращение мер стимуляции экономики через выкуп активов помогут поднять процентные ставки на рынке и сделают акции более дорогими относительно менее рискованных активов, считает Линч.

Инвесторы также анализировали свежие статистические данные.

Дефицит внешнеторгового баланса США в феврале составил $89,2 млрд, что соответствует пересмотренному показателю за январь, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Ранее сообщалось, что в январе дефицит составлял $89,7 млрд, и эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали его сокращения до $88,5 млрд в феврале с ранее объявленного январского уровня.

Импорт в феврале увеличился на 1,3% относительно января и достиг максимальных в истории $317,8 млрд. Экспорт в позапрошлом месяце вырос на 1,8%, достигнув $228,6 млрд.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в марте увеличился до 58,3 пункта с февральского уровня в 56,5 пункта, показали данные Института управления поставками (ISM). Значение индекса выше 50 пунктов сигнализирует об усилении деловой активности в данном сегменте экономики, ниже этого порога - об ослаблении.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал рост индекса до 58,4 пункта. Опрошенные Bloomberg экономисты ожидали роста до 58,5 пункта.

Котировки акций Twitter (SPB: TWTR) Inc. выросли на 2,2%, продолжив начавшееся днем ранее ралли на новости о том, что Илон Маск купил 9,2% акций компании. Во вторник стало известно, что Маск станет членом совета директоров Twitter.

Бумаги Acuity Brands (SPB: AYI) Inc. подешевели на 8,1%, несмотря на то, что компания, занимающаяся решениями для освещения и управления зданиями, во втором квартале 2022 финансового года увеличила чистую прибыль на 19,7%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания.

Крупнейший в мире круизный оператор Carnival Corp. (SPB: CCL) сообщил о рекордном бронировании круизных туров на прошлой неделе. Капитализация компании выросла на 2,4%.

Котировки акций авиакомпании-лоукостера Spirit Airlines (SPB: SAVE) Inc. перед закрытием торгов подскочили на 22% после сообщений СМИ о том, что JetBlue Airways Corp. выдвинула предложение о покупке авиаперевозчика за $3,6 млрд.

Цена акций Meta Platforms (SPB: FB) Inc. (признана экстремистской в РФ и запрещена) снизилась на 0,9%, хотя аналитики UBS увеличили прогнозную цену акций компании до $300 c $280. Кроме того, эксперты UBS подняли прогнозную цену для нефтедобывающей Chevron Corp. (SPB: CVX) до $192 co $150, но снизили для Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) Inc. и Visa Inc. (SPB: V) до $49 c $52 и до $292 c $303 соответственно. Бумаги Chevron подешевели на 0,6%, Visa - на 0,7%, Walgreens - подорожали на 0,2%.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию опустилось на 0,8% и составило 34641,18 пункта.

Standard & Poor's 500 с открытия рынка упал на 1,26% - до 4525,12 пункта.

Тем временем значение индекса Nasdaq Composite снизилось на 2,26% и достигло 14204,17 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах в среду, последовав динамике американских индексов.

Азиатский банк развития (ADB) ухудшил прогноз роста ВВП развивающихся стран Азии в 2022 году до 5,2% с озвученных в декабре 5,3%. В прошлом году экономики этих стран выросли на 6,9%, отмечается в докладе банка.

"Неопределенность последствий от вооруженного конфликта (на Украине - ИФ) является дополнительным препятствием для развивающихся экономик Азии, многие из которых до сих пор борются с коронавирусом", - добавил ADB.

К развивающимся азиатским странам банк причисляет Китай, Индию и Южную Корею, но в их число не входят Австралия, Япония и Новая Зеландия.

Гонконгский Hang Seng к 8:05 мск упал на 1,4%, шанхайский Shanghai Composite снизился на 0,2%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в секторе услуг в Китае, рассчитываемый Caixin Media Co. совместно с IHS Markit, в марте опустился до минимума с февраля 2020 года и составил 42 пункта. В феврале значение индикатора составляло 50,2 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов сигнализирует об усилении деловой активности в данном сегменте экономики, ниже этого порога - об ослаблении. Эксперты связывают падение активности в секторе услуг с новой вспышкой COVID-19 в Китае.

"Предприятия часто упоминали, что жесткие меры борьбы с вирусом привели к перебоям в работе и негативно сказались на клиентском спросе в марте", - отмечается в сообщении Caixin.

Между тем значение сводного PMI в прошлом месяце в КНР упало до 43,9 пункта с 50,1 пункта в феврале. Индикатор также стал минимальным с начала пандемии коронавируса, то есть с февраля 2020 года.

В лидеры снижения среди компонентов гонконгского индекса выходят акции китайского производителя электроники Techtronic Industries Co. Ltd. (-6,6%), ПК Lenovo Group Ltd. (-6,1%), спорттоваров Anta Sports Products Ltd. (-5,1%) и интернет-компаний JD.com Inc. (SPB: JD) (-4,5%) и Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. (-4,4%).

Между тем среди лидеров роста акции нефтедобывающих CNOOC Ltd. (+5,4%) и PetroChina Co. (SPB: PTR) Ltd. (+2,7%).

Японский Nikkei к 8:30 мск снизился на 1,5%.

Стоимость акций автопроизводителей Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co. Ltd. падает на 1,4% и 1,7% соответственно. Капитализация инвесткомпании SoftBank Group Corp. уменьшается на 2,5%, крупнейшего в Азии ритейлера одежды Fast Retailing Co. Ltd. - на 1%.

Стоимость японской энергетической компании Cosmo Energy Holdings Co. повышается на 13% на новости о том, что инвестор City Index Eleventh купил 5,8% акций Cosmo Energy.

Южнокорейский Kospi к 8:35 мск опустился на 0,8%.

Цена акций производителя электроники LG Corp. снижается на 0,4%, его конкурента Samsung Electronics Co. - на 1%. Тем временем бумаги автопроизводителя Kia Corp. дорожают на 3,8%, Hyundai Motor Co. Ltd. - на 1,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,5%.

Капитализация горнодобывающих BHP Group Ltd. упала на 1,3%, Rio Tinto Ltd. на 1%.

Цены на нефть меняются слабо и разнонаправленно в ходе утренних торгов в среду после умеренного снижения накануне.

Трейдеры ждут официальных данных о запасах топлива в США и оценивают баланс спроса и предложения на глобальном рынке.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 мск в четверг составляет $106,89 за баррель, что на $0,25 (0,23%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,89, до $106,64 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $101,9 за баррель, что на $0,06 (0,06%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов снизилась на $1,32, до $101,96 за баррель.

Как показали опубликованные ночью данные Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 1 апреля, выросли на 1,1 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сокращения на 2,06 млн баррелей.

Официальные данные Управления энергетической информации Минэнерго США будут опубликованы в среду в 17:30 мск. Опрошенные S&P Global Commodity Insights эксперты прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на снижение запасов нефти на 1,85 млн баррелей. Также аналитики ожидают сокращения резервов бензина на 350 тыс. баррелей, дистиллятов - на 700 тыс. баррелей.

Тем временем накануне председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предложениях по новым санкциям против РФ. В частности, ЕС может ввести полный запрет операций с четырьмя ключевыми российскими банками, в том числе с ВТБ, и запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год.

Пока ограничительные меры не касаются нефти и газа, что ослабило опасения по поводу ухудшения дефицита энергоносителей на мировых рынках.