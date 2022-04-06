Рубль, скорее всего, продолжит торги в диапазоне 82,5-85 руб./$1 в ближайшее время - BCS Express

Вероятно сохранение консолидации курса пары USD/RUB в диапазоне 82,5-85 руб./$1 в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Ситуация на валютном рынке практически не меняется. Курс пары USD/RUB уже неделю находится в боковике. Снизу область поддержки расположена в районе 82,5-83 руб./$1. При этом попыток развить восходящую тенденцию не наблюдается. Сверху котировки упираются в уровни 84-85 руб./$1. С учетом установленного регулирования валютного рынка, скорее всего, в ближайшее время эта консолидация сохранится", - пишет аналитик в комментарии инвестиционной компании.

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