Быстрое восстановление индекса Мосбиржи в краткосрочной перспективе маловероятно - BCS Express

Быстрое восстановление индекса Мосбиржи в краткосрочной перспективе маловероятно при сложившемся внешнем фоне, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Возможен переход в фазу боковой консолидации в ближайшее время. Для появления сигнала к продолжению роста необходимо закрепление выше 2800 пунктов. В таком сценарии следующие цели сместятся к 2920-2930 пунктам. Снизу же зона торможения может быть расположена около 2500-2600 пунктов по индексу Мосбиржи. Чуть "лучше рынка" могут выглядеть акции нефтяников, производители цветных и драгоценных металлов. Банки, скорее всего, останутся под локальным давлением на торгах в среду", - пишет аналитик инвестиционной компании.

Также Карпунин указывает, что в последние 2-3 сессии видны две закономерности. С одной стороны, после прошедшего ранее отскока наблюдается склонность участников рынка к импульсивным продажам и фиксации прибыли на любых локальных откатах. В результате небольшие просадки могут в моменте провоцировать сильные падения (понедельник и вторник). С другой стороны, такие провалы постепенно выкупаются. "Столь значительная амплитуда колебаний - это эффект от недостатка ликвидности. Волатильность в будущем, вероятно, снизится, но необходимо время", - отмечает эксперт.

Если говорить о более длинной перспективе, то при стабилизации геополитической ситуации сохраняется положительный взгляд на российский рынок акций, обращает внимание Карпунин.

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