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05 апреля 2022 года 19:40

Рубль закрыл торги вторника умеренным ростом к доллару и евро на фоне решения ЕС не отказываться от российских нефти и газа

Москва. 5 апреля. Доллар США и евро подешевели на "Московской бирже" по итогам торгов вторника, рубль подрос к бивалютной корзине на фоне решения ЕС не отказываться от российских нефти и газа при формировании нового санкционного пакета.

Курс доллара США составил 83,31 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 68,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 91,5 руб./EUR1, подешевев на 1,16 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 90,13 копейки - до 86,99 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрос к доллару и евро по итогам торгов благодаря тому, что новый, пятый по счету, антироссийский пакет санкций со стороны ЕС пока не будет включать запрет на покупку российских нефти и газа. О предложениях по новым санкциям ранее во вторник сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС может ввести полный запрет операций с четырьмя ключевыми российскими банками, в том числе с ВТБ (MOEX: VTBR), и запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год и некоторые другие меры. "Мы также работаем над дополнительными санкциями, в том числе в отношении импорта нефти", - заявила фон дер Ляйен.

Минфин США заблокировал выплаты накопленного купона и основной суммы долга по выпуску еврооблигаций "Россия-2022", погашение которого по графику приходилось на 4 апреля, из средств замороженных международных резервов РФ, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя OFAC (подразделение ведомства, отвечающее за правоприменение в области санкций).

Также на 4 апреля по графику приходилась выплата купона по евробондам "Россия-2042" в размере около $84 млн.

Этот шаг направлен на то, чтобы вынудить Россию выбрать один из трех непривлекательных для нее вариантов: осуществить выплаты за счет долларовых резервов, которые находятся внутри страны, или за счет новых доходов, либо оказаться в состоянии дефолта, цитирует Bloomberg представителя OFAC.

Преждевременно говорить о возможности встречи глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы до того, как будет согласован текст итогового документа, заявил "Интерфаксу" во вторник замглавы российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко.

"Пока в настоящее время идут интенсивные переговоры в видеорежиме с украинской стороной. До тех пор, пока не будет согласован текст итогового документа, говорить о какой-либо официальной встрече преждевременно", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективе проведения такой встречи.

Лавров и Кулеба при участии главы МИД Турции встречались в Анталье 10 марта.

По словам Руденко, необходимости в указе о создании специальной делегации для переговоров с Украиной о гарантиях безопасности пока нет, такое решение может принять президент страны, если посчитает нужным.

"У нас делегация сформирована, она работает уже давно, почти что месяц. И необходимости в таком указе, по крайней мере до сих пор, не было. Но если президент решит, то это будет его решение. Дублировать или копировать то, что делает Зеленский, нам необязательно", - сказал он "Интерфаксу".

Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил делегацию для участия в переговорах с РФ по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины, которую возглавил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ход переговорного процесса между Россией и Украиной, но сообщил, что Россия не исключает возможности проведения встречи президентов РФ и Украины.

Североатлантический альянс по-прежнему не планирует отправлять свои войска и воздушные силы на Украину, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что альянс придерживается такой позиции, поскольку "несет ответственность за предотвращение войны между Россией и НАТО".

При этом, по словам Столтенберга, министры иностранных дел стран-союзников по НАТО в ходе встречи 6-7 апреля обсудят, какую еще поддержку они могут оказать Украине, а также дальнейшие меры в отношении России. "Но я не ожидаю, что какой-либо союзник выступит в поддержку отправки войск НАТО на Украину", - добавил генсек альянса.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев, в последние дни рубль несколько приостановил свое укрепление, во вторник он также не показывал ярко выраженной динамики. "Сегодня сообщалось о планах Минфина США запретить выплаты по российскому долгу в долларах, а во второй половине дня было объявлено о введении новых санкций со стороны ЕС. Тем не менее рубль пока не реагирует значительно на сегодняшние геополитические новости, и, вероятно, в ближайшие дни курс пары "доллар-рубль" продолжит находиться вблизи 82-85 руб./$1. Дальнейшую динамику рубля, помимо геополитических новостей, будут определять действия Банка России по постепенному смягчению текущих мер поддержки. На этом фоне дальнейшее существенное укрепление рубля пока может быть ограниченным", - говорит Григорьев.

"Предпосылок для дальнейшего укрепления российской валюты сейчас нет, а вот факторы в пользу ослабления присутствуют. Обстановка на геополитической арене в эти дни усугубляется - Россию обвиняют в военных преступлениях, западные правительства обсуждают новые санкции, переговоры пробуксовывают, а перспективы встречи Путина и Зеленского становятся все иллюзорнее. Более того, Штаты заблокировали платеж РФ по евробондам на сумму, превышающую 600 млн долларов из резервов, которые находятся в американских банках. Таким образом, по мере усиления давления на Москву "россиянину" будет все сложнее удерживать позиции, не говоря уже об их укреплении. Дополнительным фактором риска для рубля могут послужить ожидания снижения ставки Банком России в свете стабилизации обстановки на рынке", - отмечает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Цены на нефть перешли к снижению вечером во вторник, инвесторы оценивают новые санкции в отношении России и их возможное влияние на рынки энергоносителей.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник составляет $107,29 за баррель, что на 0,22% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $102,9 за баррель, что на 0,37% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Участники рынка нефти отметили, что новые санкции пока не предусматривают ограничений на поставки российских нефти и газа. Это ослабило опасения по поводу ухудшения дефицита энергоносителей на мировых рынках, пишет Trading Economics.

Тем временем накануне саудовская госкомпания Saudi Aramco приняла решение повысить цены на все сорта экспортируемой нефти для покупателей из всех регионов в мае. В частности, стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light поднимется на $4,4 за баррель. Это на $9,35 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, что является рекордом.

Банки во вторник на аукционе 1-дневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", привлекли 209,5 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ.

Банки во вторник на аукционе 7-дневного репо привлекли 1,5 трлн рублей, сообщил ЦБ РФ. Лимит аукциона был снижен до 1,5 трлн рублей с 4,0 трлн рублей неделей ранее. Объем поступивших заявок превысил лимит, составив 1 трлн 603,5 млрд рублей.

ЦБ с 3 марта проводил ежедневно по рабочим дням аукционы в рамках "тонкой настройки" первоначально с лимитом 3 трлн рублей, с 30 марта лимит снижен до 1 трлн рублей.

В понедельник ЦБ РФ объявил, что с учетом постепенной стабилизации ситуации с ликвидностью в банковском секторе с 6 апреля вернется к стандартному порядку проведения операций денежно-кредитной политики и регулированию объема ликвидности с помощью недельных аукционов, аукционы репо "тонкой настройки" ежедневно проводиться не будут.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 16:30 МСК (до 15 марта период расчета составлял 10:00 - 11:30), ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 6 апреля на 24,12 копейки, до 83,352 руб./$1, и уменьшил курс евро на 65,83 копейки, до 91,7289 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 18,7 копейки по отношению к понедельнику и составил 83,3139 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 18,8 копейки и составил 83,401 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 244,576 млн, из которых $683,958 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $560,618 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 71,35 копейки, до 91,1271 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 65,96 копейки, до 91,1618 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR541,72 млн, из которых EUR209,899 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR331,821 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК выросли относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 5 базисных пункта (б.п.) - до 19,85% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 28 б.п. - до 20,37% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 25 б.п. - до 22,15%, ставка на срок 3 месяца выросла на 35 б.п. - до 22,95% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 45 б.п. - до 23,6% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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