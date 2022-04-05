Цены евробондов РФ заметно упали во вторник вслед за UST и на новостях о блокировке США выплат по выпуску "Россия-2022"

Москва. 5 апреля. Котировки российских еврооблигаций заметно упали во вторник вслед за негативной динамикой цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) на новостях о блокировке Соединенными Штатами выплат по выпуску "Россия-2022", а также сообщениях о новом, пятом по счету, пакете антироссийских санкций со стороны ЕС.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году упали в цене за день на 22,2%, до 27,61% от номинала (их доходность выросла на 4,5 процентного пункта - до 21,94% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 20,63%, до 27,49% от номинала (их доходность выросла на 4 процентных пункта - до 21,44% годовых). При этом самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 8,3%, до 19,19% от номинала (доходность выросла на 2,2 процентного пункта - до 27,47% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 3,2%, до 21,31% от номинала (их доходность выросла на 1,3 процентного пункта - до 54,07% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году потерял в цене 29,4%, подешевев до 34,27% от номинала (их доходность выросла на 35,4 процентного пункта - до 100,33% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 18,1%, составив 32,91% от номинала (их доходность выросла на 24,1 процентного пункта - до 95,35% годовых).

Внимание мировых долговых рынков на этой неделе будет направлено на публикацию протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы. Инвесторы надеются получить из него новые сигналы по поводу планов центробанка по борьбе с высокой инфляцией, включая возможность повышения ключевой ставки сразу на 0,5 процентного пункта в мае, а также намерений относительно сокращения объема облигаций на балансе. Такие ожидания уже начали сказываться на рынке облигаций, где наблюдается рост доходности, причем доходность 2-летних госбондов США растет быстрее, чем доходность 10-летних US Treasuries. Рынок воспринимает такую ситуацию как сигнал о грядущей рецессии в экономике.

Минфин США заблокировал выплаты накопленного купона и основной суммы долга по выпуску еврооблигаций "Россия-2022", погашение которого по графику приходилось на 4 апреля, из средств замороженных международных резервов РФ, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя OFAC (подразделение ведомства, отвечающее за правоприменение в области санкций). Также на 4 апреля по графику приходилась выплата купона по евробондам "Россия-2042" в размере около $84 млн. Этот шаг направлен на то, чтобы вынудить Россию выбрать один из трех непривлекательных для нее вариантов: осуществить выплаты за счет долларовых резервов, которые находятся внутри страны, или за счет новых доходов, либо оказаться в состоянии дефолта, цитирует Bloomberg представителя OFAC.

Выпуск евробондов "Россия-2022" был размещен в 2012 году, он номинирован в долларах, объем в обращении составлял $2 млрд. Дата планового погашения и выплаты накопленного купона - 4 апреля. На прошлой неделе, за несколько дней до этой даты, Минфин РФ предложил инвесторам предъявить к выкупу еврооблигации этого выпуска за рубли по курсу ЦБ РФ на 31 марта. В результате выкупа, осуществленного по цене 100% от номинала, Минфином были получены облигации совокупной номинальной стоимостью $1,448 млрд, что соответствовало 72,4% от объема в обращении. После выкупа остаток выпуска "Россия-2022" в обращении составляет $552,4 млн по номиналу. Минфин РФ ранее сообщал, что направил уведомление о выплате оставшейся части долга платежному агенту по еврооблигациям - Citibank, N.A., London Branch. Однако на данный момент не известно, прошли ли выплаты по этому выпуску оставшимся держателям евробондов, а также о судьбе купона по еврооблигациям с погашением в 2042 году.

Кроме того, председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила во вторник о предложениях по новым санкциям пятого пакета ЕС против РФ. "Запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год, что урезает еще один важный источник доходов для России. Полный запрет операций с четырьмя ключевыми российскими банками, в том числе с ВТБ (MOEX: VTBR), вторым по величине российским банком", - говорится в заявлении главы ЕК, опубликованном в Твиттере. Фон дер Ляйен объявила также о запрете на заход российских судов в порты ЕС и о запрете на въезд в ЕС российских и белорусских автомобильных перевозчиков.

"Будут введены дальнейшие запреты на экспорт на сумму 10 млрд евро в важнейших областях: передовые полупроводники, машины и транспортное оборудование", - говорится в сообщении. Объявлено также о "конкретных новых запретах на импорт" на сумму 5,5 млрд евро. Будут приняты "целенаправленные меры, такие как запрет на участие российских компаний в государственных закупках и исключение любой финансовой поддержки со стороны ЕС или государств-членов союза российским государственным органам". "Мы также работаем над дополнительными санкциями, в том числе в отношении импорта нефти, и размышляем над некоторыми идеями государств-членов, такими как налоги или специфические каналы оплаты, как эскроу-счета", - заявила фон дер Ляйен.