Возможно снижение ставки ЦБ РФ по итогам заседания в апреле - Sber CIB

Возможно снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания 29 апреля 2022 года, ее уровень к концу текущего года может составить 10-15% годовых, полагают аналитики Sber CIB.

"Допускаем, что пик инфляции в России уже пройден. За неделю, закончившуюся 25 марта, потребительские цены выросли на 1,2%, тогда как в последние три недели темпы инфляции составляли 1,9-2,2%. В первые недели кризиса инфляцию разгоняла девальвация рубля и ажиотажный спрос. Россияне скупали не только непищевые товары, импорт которых в нынешних условиях затруднён, но и, например, сахар. Сейчас рубль укрепляется, а повышение ключевой ставки ЦБ привело к тому, что население стало возвращать рубли обратно в банки. Всё это способствовало замедлению инфляции. В этих условиях Банк России может пойти на снижение ставки уже на ближайшем заседании, которое состоится 29 апреля. К концу года ключевая ставка будет в диапазоне 10-15%", - указывают эксперты инвестбанка.

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