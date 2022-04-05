Индекс S&P 500 проведет торги вторника, скорее всего, в диапазоне 4540-4630п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4540-4630 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 отскочил от поддержки в районе 4500 пунктов. Форма свечи за 1 апреля сформировала паттерн "молот", который указывает на возможное завершение коррекции и возобновление восходящего движения в рамках краткосрочного "бычьего" тренда. RSI и MACD продолжают указывать на сильные позиции покупателей. Ближайший уровень поддержки индекса широкого рынка находится на уровне 200-дневной скользящей средней", - отмечают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.