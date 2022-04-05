"Фридом Финанс" понизил целевую цену акций Starbucks до $105

"Фридом Финанс" понизил целевую цену акций Starbucks Corp. до $105 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Starbucks приостановила реализацию программы buy back в 2020г в условиях пандемии, когда сеть ресторанов была временно закрыта на карантин. За квартал, который для компании завершился второго января, объем обратного выкупа составил 31,1 млн акций. В соответствии с действующей программой оставшийся объем buy back был равен 17,8 млн акций. Бизнес Starbucks испытывает общие для экономики США логистические проблемы и трудности, связанные с дефицитом персонала. Оба эти фактора усиливают инфляционное давление, с которым Starbucks борется путем повышения цен, перекладывая расходы на конечного покупателя", - пишут аналитики "Фридом Финанс".

Starbucks стремится компенсировать потери за счет онлайн-продаж, но их развитие привело к снижению валовой маржи в связи с большими расходами на доставку, отмечается в комментарии. Программа обратного выкупа была одним из немногих факторов, позволявшим сети ресторанов сохранять инвестиционную привлекательность и удерживать акции от падения. Однако выделенные на buy back средства можно расходовать более рационально, полагают аналитики.

"Ожидаем, что вернувшийся на пост CEO компании Говард Шульц найдет способы максимально удачно распорядиться средствами. Мы считаем, что перенаправление денежных потоков на внутренние инвестиции будет способствовать разрешению многих проблем, с которыми сталкивается компания. Однако на быстрый положительный эффект от этих мер рассчитывать не приходится. Мы снижаем целевую цену по акциям Starbucks Corporation до $105", - резюмируют эксперты инвесткомпании.

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