.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Нефтяные фьючерсы, вероятно, закончат торги вторника около $110/барр. - Банк "Санкт-Петербург"
.
05 апреля 2022 года 13:21
Нефтяные фьючерсы, вероятно, закончат торги вторника около $110/барр. - Банк "Санкт-Петербург"
Нефтяные фьючерсы, вероятно, закончат торги вторника около $110 за баррель Brent, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник выросли на 3,01%, до $107,53/барр. Коррекционному росту котировок после первичной негативной реакции на сообщения по продаже нефти из резервов способствовало очередное ужесточение санкционной риторики. Цены на нефть поддерживали и дальнейшие сообщения о затруднениях в переговорах по иранской ядерной сделке. Сегодня фьючерсы Brent растут на 1,55% и торгуются около $109,2/барр. Во вторник вечером в США будут опубликованы недельные данные по запасам от Американского института нефти (API), которые в отсутствии принципиально важных новостей во многом зададут динамику нефтяным котировкам. Продолжающееся снижение запасов нефти может помочь фьючерсам Brent завершить сегодняшний день у $110/барр.", - пишут эксперты банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
.
05 апреля 2022 года 19:40
Рубль закрыл торги вторника умеренным ростом к доллару и евро на фоне решения ЕС не отказываться от российских нефти и газа
Москва. 5 апреля. Доллар США и евро подешевели на "Московской бирже" по итогам торгов вторника, рубль подрос к бивалютной корзине на фоне решения ЕС не отказываться от российских нефти и газа при формировании нового санкционного пакета. читать дальше
.05 апреля 2022 года 19:04
Акции "Роснефти" в ближайшие месяцы будут выглядеть лучше рынка, полагает аналитик "Финама" Сергей Кауфман. "Роснефть", на взгляд эксперта, является одним из наиболее устойчивых представителей российского нефтегазового сектора. Высокий уровень географической диверсификации и низкая доля спотовых... читать дальше
.05 апреля 2022 года 18:59
Цены евробондов РФ заметно упали во вторник вслед за UST и на новостях о блокировке США выплат по выпуску "Россия-2022"
Москва. 5 апреля. Котировки российских еврооблигаций заметно упали во вторник вслед за негативной динамикой цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) на новостях о блокировке Соединенными Штатами выплат по выпуску "Россия-2022", а также сообщениях о новом, пятом по счету, пакете антироссийских санкций со стороны ЕС. читать дальше
.05 апреля 2022 года 18:39
Потенциал дальнейшего укрепления ограничен, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин. "Курс рубля в течение марта демонстрировал чрезвычайно сильную волатильность: вначале он упал по отношению к доллару до исторического минимума (121 руб./$1), затем резко укрепился в конце... читать дальше
.05 апреля 2022 года 18:13
Корпоративные облигации могут показать лучшую динамику по сравнению с ОФЗ, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин. "Мы считаем, что доходности ОФЗ не отреагируют на решения заседания СД Банка 29 апреля (ожидаем существенного сокращения ключевой ставки на 200 б. п.). На... читать дальше
.05 апреля 2022 года 17:47
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "АЛРОСА" с целью 113 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,5%, стоп-приказ: 86,55 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "США ввели запрет на импорт алмазов... читать дальше
.05 апреля 2022 года 17:15
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alibaba Group Holding с целью $180 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 53,19%, стоп-приказ: $94, говорится в комментарии инвестиционной компании. "После заявления правительства КНР о... читать дальше
.05 апреля 2022 года 16:55
Интерес инвесторов к покупке золота может сохраниться до конца текущего года, полагает аналитик "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Оксана Лукичева. "Цены на золото на прошедшей неделе вырастали до $1949/унц., но не смогли протестировать сильный уровень сопротивления $1950/унц.,... читать дальше
.05 апреля 2022 года 16:35
вость о падении продаж автомобилей Ford Motor в 1К22 в США на 17% г/г (до 432 тыс.) нейтральна для котировок акций компании, поскольку уже учтена в стоимости бумаг, которые упали с начала текущего года на 20%, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". Настоящее сообщение содержит мнение... читать дальше
.05 апреля 2022 года 16:01
Возможно снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания 29 апреля 2022 года, ее уровень к концу текущего года может составить 10-15% годовых, полагают аналитики Sber CIB. "Допускаем, что пик инфляции в России уже пройден. За неделю, закончившуюся 25 марта, потребительские цены выросли... читать дальше
.05 апреля 2022 года 15:41
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4540-4630 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 отскочил от поддержки в районе 4500 пунктов. Форма свечи за 1 апреля сформировала паттерн "молот", который указывает на возможное... читать дальше
.05 апреля 2022 года 15:20
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 80-85 руб./$1 в ближайшее время - "Открытие Инвестиции"
Курс валютной пары USD/RUB, вероятно, будет продолжать проторговывать диапазон 80-85 руб./$1 в ближайшее время, предполагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин. При этом, по его мнению, в перспективе ожидается перемещение в... читать дальше
.05 апреля 2022 года 15:01
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует фиксировать прибыль в акциях "Интер РАО" вблизи уровней 3,5 руб. за штуку, говорится в обзоре инвесткомпании. "Совет директоров "Интер РАО" рекомендовал дивиденды за 2021г в размере 0,2366 руб. Текущая дивидендная доходность акций составляет 8,1%. Дата закрытия... читать дальше
.05 апреля 2022 года 14:14
"Фридом Финанс" понизил целевую цену акций Starbucks Corp. до $105 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Starbucks приостановила реализацию программы buy back в 2020г в условиях пандемии, когда сеть ресторанов была временно закрыта на карантин. За квартал, который для компании... читать дальше
.05 апреля 2022 года 13:50
Вероятна консолидация рубля в диапазоне 83-85 руб./$1 в краткосрочной перспективе - Банк "Санкт-Петербург"
Вероятна консолидация рубля в диапазоне 83-85 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург". "Курс USD/RUB в понедельник вырос лишь на 0,05%, до 84,00 руб./$1. В данное время он снижается на 0,37% и находится около 83,68 руб./$1. Рубль пока задержался на текущих... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.