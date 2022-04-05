Нефтяные фьючерсы, вероятно, закончат торги вторника около $110/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Нефтяные фьючерсы, вероятно, закончат торги вторника около $110 за баррель Brent, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник выросли на 3,01%, до $107,53/барр. Коррекционному росту котировок после первичной негативной реакции на сообщения по продаже нефти из резервов способствовало очередное ужесточение санкционной риторики. Цены на нефть поддерживали и дальнейшие сообщения о затруднениях в переговорах по иранской ядерной сделке. Сегодня фьючерсы Brent растут на 1,55% и торгуются около $109,2/барр. Во вторник вечером в США будут опубликованы недельные данные по запасам от Американского института нефти (API), которые в отсутствии принципиально важных новостей во многом зададут динамику нефтяным котировкам. Продолжающееся снижение запасов нефти может помочь фьючерсам Brent завершить сегодняшний день у $110/барр.", - пишут эксперты банка.

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