Акции Emerson интересны для долгосрочных покупок - BCS Express

Акции Emerson Electric могут быть интересны интересны инвесторам для долгосрочных покупок, а также в качестве защитного инструмента в период роста инфляции, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

"Компания Emerson крупная, устойчивая и постоянно выплачивает дивиденды. Бизнес эмитента имеет точки для роста. Это позволяет предположить, что бумаги интересны в долгосрочной перспективе. Они также интересны как защитный инструмент в период роста инфляции. Текущие уровни интересны, но есть риск продолжения "боковика" - следовательно, могут возникнуть и более привлекательные возможности. Диапазон $95-90 можно использовать для входа, а в случае дальнейшего снижения увеличить позицию", - отмечает аналитик инвестиционной компании.

Emerson Electric - американская промышленная корпорация, которая производит продукцию и предоставляет инжиниринговые услуги для разных секторов в Америке, Европе, Азии, Африке и Ближнем Востоке.

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