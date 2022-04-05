Доходности ОФЗ могут вырасти на 25-50 б.п. во вторник - ПСБ

Доходности гособлигаций могут подняться в пределах 25-50 б.п. на торгах во вторник, сообщается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

Риски технического дефолта по внешнему долгу РФ и опасения введения новых западных санкций на текущей неделе формируют негативный фон для рынка ОФЗ, указывают эксперты.

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