Санкционные ожидания вновь подталкивают котировки нефти к росту - ПСБ

Санкционные ожидания вновь подталкивают котировки нефти к росту, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Фьючерс на Brent по итогам понедельника смог подорожать на 3%, перейдя в верхнюю часть нашего текущего целевого диапазона $100-110/барр., - указывает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. - В отсутствие ясности относительно планов МЭА по роспуску резервов с мая на первый план вновь вышла геополитика. Вчерашние заявления президента Франции Э. Макрона о готовности поддержать ограничения на поставки из России нефти и угля демонстрируют дальнейшую консолидацию позиций Европы перед встречей представителей ЕС в среду, на которой будет обсуждаться новый пакет антироссийских санкций. Тем самым риски дальнейшего снижения спроса в Европе на российское топливо и, как следствие, сохранения дефицита в регионе, вновь растут".

Кроме того, Локтюхов отмечает, что в понедельник Saudi Aramco приняла решение поднять цены с мая на свои сорта нефти, что также отражает смещение спроса на нероссийскую нефть.

"Утром во вторник цены на нефть Brent продолжают умеренно повышаться, приближаясь к $110/барр. Допускаем переход котировок в более высокий диапазон - ожидания антироссийских санкций вновь способствуют расширению геополитической премии на рынке нефти", - прогнозирует эксперт.

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