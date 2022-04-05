Котировки нефти могут стабилизироваться около $108/барр. во вторник - Sber CIB

Котировки нефти могут стабилизироваться около $108 за баррель Brent во вторник, отмечается в комментарии Sber CIB.

"Котировки нефти могут стабилизироваться около $108 за баррель. Рынок по-прежнему ждёт подробной информации о высвобождении стратегических нефтяных резервов стран - членов Международного энергетического агентства. Также инвесторы ожидают конкретных данных по объявленным вчера новым ограничениям на поставки энергоносителей из России", - пишут эксперты инвестбанка.

Рубль в понедельник завершил торговый день около 84 руб./$1. Во вторник он, по мнению аналитиков, может остаться около этого уровня, хотя геополитическая напряжённость по-прежнему высока. В 17:00 МСК должно состояться заседание Совбеза ООН по Украине.

"Доходности ОФЗ в понедельник выросли на 20-40 б. п.: инвесторы фиксируют прибыль и перекладывают средства в корпоративные облигации. Доходности корпоративных выпусков по итогам дня вчера в основном снизились. Во вторник небольшое давление на ОФЗ может сохраниться. В центре внимания будут сообщения Минфина - нельзя полностью исключать, что ведомство вернётся на первичный рынок в ближайшие недели", - прогнозируют стратеги Sber CIB.

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