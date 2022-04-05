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05 апреля 2022 года 10:11

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики в ожидании новых драйверов

Москва. 5 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций после четырехдневного восстановительного роста во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании новых сообщений на геополитическую или санкционую тематику в отношении России; при этом ситуация на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, в целом позитивна для рублевых облигаций, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в понедельник, причем наиболее активный подъем показал индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite. Рост техсектора спровоцировала новость о том, что глава Tesla (SPB: TSLA) Илон Маск стал владельцем 9,2% акций Twitter (SPB: TWTR). Бумаги Twitter взлетели на 27%, потянув за собой бумаги других ИТ-компаний. Так, котировки Netflix увеличились в цене на 4,8%, Alphabet (материнская структура Google) - на 2,1%.

Все внимание рынка на этой неделе будет направлено на публикацию протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы. Инвесторы надеются получить из него новые сигналы по поводу планов центробанка по борьбе с высокой инфляцией, включая возможность повышения ключевой ставки сразу на 0,5 процентного пункта в мае, а также намерений относительно сокращения объема облигаций на балансе. Такие ожидания уже начали сказываться на рынке облигаций, где наблюдается рост доходности, причем доходность 2-летних госбондов США растет быстрее, чем доходность 10-летних US Treasuries. Рынок воспринимает такую ситуацию как сигнал о грядущей рецессии в экономике.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник слабо повышаются. Биржи материкового Китая и Гонконга не работают в связи с празднованием фестиваля Цин Мин. Японский индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 0,1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:21 МСК поднялся на 0,03%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,15%. Резервный банк Австралии во вторник сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,1% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Стоимость кредитования находится на этой отметке уже шестнадцатый месяц подряд.

В свою очередь цены на нефть продолжают расти на ожиданиях введения новых санкций в отношении РФ в связи с событиями на Украине. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил накануне вечером, что Штаты объявят о новых антироссийских мерах, которые могут затронуть энергетический сектор, на этой неделе. К новым санкциям в отношении РФ также призвали президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. США и Великобритания ранее уже ввели ограничения на поставки нефти из России, и многие ждут каких-то шагов от Европы, зависимость которой от Москвы в этой сфере довольно велика.

Опасения новых ограничений в отношении России компенсируют влияние на рынок решения США и других стран Международного энергетического агентства (МЭА) о высвобождении нефти из стратегических резервов, способствовавшее снижению цен на нефть на прошлой неделе. Показателем растущего спроса на топливо в мире в условиях отказа многих компаний от российских поставок стало рекордное повышение цен саудовской госкомпанией Saudi Aramco. Накануне она сообщила, что поднимет цены на все сорта экспортируемой нефти для покупателей из всех регионов в мае.

На этом фоне стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:35 МСК во вторник составила $109,33 за баррель, что на 1,67% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 3%, до $107,53 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составляет к этому времени $105,03 за баррель, что на 1,69% выше итогового значения предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов выросла на 4%, до $103,28 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 2,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,832 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,267 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение после роста в течение четырех дней подряд.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 апреля снизился на 0,5% по отношению к пятнице и составил 99,95 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (2-4 апреля) 0,42%, опустившись до 713,83 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпромбанк БО-17" (-7,8%), "РЖД-001P-20R" (-3,5%) и "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-1,65%), а в лидерах роста - облигации "ГТЛК-001Р-04" (+1,86%), "Металлоинвест БО-04" (+1,19%) и "Сбербанк-001Р-SBER15" (+0,76%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Ростелеком" выкупил по оферте 7,092 млн облигаций серии 001Р-05R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Таким образом, компания выкупила 47,28% выпуска. "Ростелеком" разместил 10-летний выпуск объемом 15 млрд руб. в апреле 2019 года по ставке 8,45% годовых.

Тинькофф банк (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) выкупил по оферте 8,875 млн облигаций серии 001P-02R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая, таким образом, компания выкупила 88,75% выпуска. Тинькофф банк разместил 10-летние облигации серии 001P-02R объемом 10 млрд руб. в апреле 2019 года по ставке 9,25% годовых.

ООО "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) приняло решение 19 апреля досрочно погасить облигации серии 001Р-05 и 001Р-10 общим объемом 15 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 6-го купонного периода для выпуска 001Р-05 и 4-го купонного периода для выпуска 001Р-10. Компания разместила выпуск 001Р-05 объемом 5 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке 8,45% годовых. Выпуск 001Р-10 объемом 10 млрд рублей был размещен в апреле 2020 года по ставке 6,9% годовых. Срок обращения обоих выпусков - 15 лет, по условиям эмиссий по займам 22 апреля 2022 года должны были состояться оферты. Ставки последующих купонов эмитент не утверждал.

Россельхозбанк (РСХБ) выплатил последний купон и погасил облигации 16-й серии объемом 10 млрд рублей. На момент погашения в обращении находилось 72 тыс. 854 облигации, по которым и был выплачен купонный доход на сумму 2,2 млн рублей. Остальные 9 млн 927,146 тыс. облигаций были ранее выкуплены по офертам. 10-летний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в апреле 2012 года по ставке 8,55% годовых. Ставка последнего, 20-го купона составляла 6,15% годовых.

Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил и перевел выплату по 6-му купону облигаций "Роснано" 8-й серии. Размер выплаты на одну облигацию составил 44,18 рубля. Компания разместила выпуск сроком обращения около 9 лет (3276 дней) объемом 13,4 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке 9,8% годовых. Ставка выплаченного купона составила 8,86% годовых, ставка следующего купона составляет 14,83% годовых.19 ноября 2021 года компания опубликовала сообщение о проведении встречи с кредиторами и крупными держателями облигаций, в рамках которой "было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок. В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев". Впрочем, после 19 ноября все обязательства компании по облигациям до сих пор исполнялись. Совокупный облигационный долг "Роснано" составляет на текущий момент 67,08 млрд рублей. Ближайшая выплата по купону "Роснано" предстоит 14 апреля 2022 года.

Владельцы облигаций ФГУП "Почта России" серии БО-001Р-01 получили 1 апреля 2022 года право требовать досрочного погашения бондов из-за отзыва агентством Fitch рейтинга компании. В соответствии с условиями выпуска право требовать досрочного погашения бондов возникает у владельцев облигаций в случае "отзыва или снижения любого из следующих рейтингов долгосрочной кредитоспособности эмитента ниже долгосрочного суверенного рейтинга Российской Федерации по обязательствам в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, уменьшенного на три ступени: Fitch Ratings, Standard & Poor's и Moody's Investors Service". Требования о досрочном погашении облигаций могут быть предъявлены в течение 15 рабочих дней после дня раскрытия "Почтой России" информации о возникновении у владельцев бондов такого права. "Почта России" разместила 7-летние биржевые облигации серии БО-001Р-01 объемом 1,1 млрд руб. в декабре 2016 года. Ставки 1-14-го купонов установлены на уровне 5,07% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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