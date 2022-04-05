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05 апреля 2022 года 09:05

Brent - $108,75 за баррель

Рынок акций США вырос благодаря техсектору. Азиатские рынки акций слабо растут, материковый Китай и Гонконг закрыты из-за праздников. Нефть дорожает на ожиданиях новых санкций против РФ, Brent - $108,75 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в понедельник, причем наиболее активный подъем показал индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite.

Рост техсектора спровоцировала новость о том, что глава Tesla (SPB: TSLA) Илон Маск стал владельцем 9,2% акций Twitter (SPB: TWTR). Бумаги Twitter взлетели на 27%, потянув за собой бумаги других ИТ-компаний. Так, котировки Netflix Inc. (SPB: NFLX) увеличились в цене на 4,8%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) (материнская структура Google) - на 2,1%.

"Техсектор главным образом вырос благодаря покупке Маском акций Twitter, - отметил старший экономический стратег Capitol Securities Management Кент Энгельке. - Но также надо отметить нехватку ликвидности на рынках, будь то акции или госбонды США".

Между тем в целом на этой неделе не ожидается каких-либо важных статистических данных, а сезон отчетности за первый квартал в США стартует только в понедельник, когда свои финансовые результаты опубликует банк JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM).

Таким образом, все внимание рынка будет направлено на публикацию протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы. Инвесторы надеются получить из него новые сигналы по поводу планов центробанка по борьбе с высокой инфляцией, включая возможность повышения ключевой ставки сразу на 0,5 процентного пункта в мае, а также намерений относительно сокращения объема облигаций на балансе.

"Ключевым событием на этой неделе станет публикация протокола заседания ФРС в среду, и рынок будет внимательно изучать этот документ, чтобы понять, насколько "ястребиным" стал настрой Федрезерва", - отметил основатель Sevens Report Research Том Эссейе.

По его словам, если Федрезерв сигнализирует о готовности в ближайшее время приступить к сокращению объема активов на балансе, это может стать негативным фактором для акций.

Такие ожидания уже начали сказываться на рынке облигаций, где наблюдается рост доходности, причем доходность 2-летних госбондов США растет быстрее, чем доходность 10-летних US Treasuries. Рынок воспринимает такую ситуацию как сигнал о грядущей рецессии в экономике.

Капитализация Tesla подскочила на 6,5% на данных, что поставки автомобилей компании в первом квартале 2022 года увеличились на 68% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до рекордных 310,048 тыс. автомобилей.

Тем временем бумаги Ford Motor (SPB: F) Co. подорожали всего на 0,1%. Мартовские продажи автомобилей компании рухнули на 25,6% в годовом выражении, до 159,3 тыс.

Рыночная стоимость Wendy's Co. увеличилась на 1,3% после того, как сеть ресторанов быстрого питания ухудшила прогноз прибыли на 2022 год, однако увеличила программу выкупа акций в два с половиной раза.

Цена бумаг Starbucks Corp. (SPB: SBUX) упала на 3,7%. Крупнейшая в мире сеть кофеен объявила о приостановке программы обратного выкупа акций, чтобы высвободить денежные средства для инвестиций.

Тем временем акции зарегистрированных на американских биржах китайских компаний, включая Alibaba Group Holding (SPB: BABA), JD.com Inc. (SPB: JD) и NIO (SPB: NIO), взлетели на 7-9%. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что китайские регуляторы могут к лету внести изменения в законодательство и предоставить доступ Комиссии по ценным бумагам США (SEC) к аудированным финотчетам некоторых китайских компаний с американским листингом.

Значение Dow Jones Industrial Average в понедельник выросло на 0,3% и составило 34921,88 пункта.

Лидерами роста стали акции Salesforce Inc. (SPB: CRM) и Apple Inc. (SPB: AAPL), подорожавшие на 3,1% и 2,4% соответственно. В числе лидеров снижения оказались акции Travelers Cos. (SPB: TRV) и Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA), подешевевшие на 1,9% и 1,1% соответственно.

Standard & Poor's 500 повысился на 0,81% - до 4582,64 пункта.

Тем временем значение индекса Nasdaq Composite выросло на 1,9% и достигло 14532,55 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник слабо повышаются.

Биржи материкового Китая и Гонконга не работают в связи с празднованием фестиваля Цин Мин.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:21 МСК увеличился на 0,14%.

В число лидеров роста входят акции интернет-компании Rakuten Group Inc. (+5,6%), занимающейся предоставлением медицинских услуг M3 Inc. (+3,4%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (+3,2%) и розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+2,3%).

Кроме того, повышается стоимость производителя потребительской электроники Sony (+0,4%), автомобильных Toyota Motor (+0,1%) и Nissan Motor (+0,6%).

Цена акций Shimamura Co. подскочила на 8,4%. Ритейлер одежды по итогам финансового года, который завершился в марте, получил рекордную чистую прибыль и дал хороший прогноз на текущий период.

Между тем снижаются котировки бумаг производителя цветных металлов Pacific Metals Co. (-6,6%), транспортных компаний Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (-4,6%) и Mitsui O.S.K. Lines Ltd (-3,6%), а также представителей финансовой отрасли Dai-Chi Life (-4,7%), Mitsubishi UFJ Financial Group (-1,7%), Sumitomo Mitsui Financial Group (-1%), Mizuho Financial Group (-1,7%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:21 МСК поднялся на 0,03%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. не изменилась по сравнению с уровнем на закрытие предыдущих торгов, автопроизводителя Hyundai Motor - выросла на 0,6%.

Потребительские цены в Южной Корее в марте выросли на 4,1% относительно того же месяца прошлого года. Это самая высокая инфляция более чем за десятилетие. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3,8%, сообщает Trading Economics.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,15%.

Повышаются котировки акций технологических компаний, включая Xero (+4,1%), Wisetech Global (+2,5%) и Altium (+3,8%).

Вслед за ростом цен на нефть поднимается стоимость представителей нефтяной отрасли, в том числе Woodside Petroleum (+2,9%), Santos Ltd (+2,1%) и Beach Energy (+1,6%).

Между тем из-за фиксации прибыли после существенного подъема котировок дешевеют бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP (-0,9%) и Rio Tinto (-0,4%).

Резервный банк Австралии во вторник сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,1% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Стоимость кредитования находится на этой отметке уже шестнадцатый месяц подряд.

Цены на нефть продолжают расти на ожиданиях введения новых санкций в отношении РФ в связи с событиями на Украине.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил накануне вечером, что Штаты объявят о новых антироссийских мерах, которые могут затронуть энергетический сектор, на этой неделе. К новым санкциям в отношении РФ также призвали президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

США и Великобритания ранее уже ввели ограничения на поставки нефти из России, и многие ждут каких-то шагов от Европы, зависимость которой от Москвы в этой сфере довольно велика. "Европа не может освободиться от российских энергоресурсов по щелчку пальца, поэтому опасения рынка здесь преувеличены", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Oanda Asia Pacific Pte Джеффри Хэлли, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК во вторник составляет $108,75 за баррель, что на $1,22 (1,13%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $3,14 (3%), до $107,53 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $104,51 за баррель, что на $1,23 (1,19%) выше итогового значения предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов выросла на $4,01 (4%), до $103,28 за баррель.

Опасения новых ограничений в отношении России компенсируют влияние на рынок решения США и других стран Международного энергетического агентства (МЭА) о высвобождении нефти из стратегических резервов, способствовавшее снижению цен на нефть на прошлой неделе.

Показателем растущего спроса на топливо в мире в условиях отказа многих компаний от российских поставок стало рекордное повышение цен саудовской госкомпанией Saudi Aramco. Накануне она сообщила, что поднимет цены на все сорта экспортируемой нефти для покупателей из всех регионов в мае.

Стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light поднимется на $4,4 за баррель. Это на $9,35 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, что является рекордом. Также до исторического максимума вырастет премия для американских покупателей Arab Light - до $5,65 за баррель к значению индекса Argus Sour Crude (ASCI). Стоимость всех сортов, поставляемых в США, в следующем месяце повысится на $2,2 за баррель.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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