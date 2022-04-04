Цены евробондов РФ в понедельник вновь не продемонстрировали ярко выраженной динамики

Москва. 4 апреля. Котировки российских еврооблигаций в понедельник вновь не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне отсутствия новых важных сообщений на геополитическую или санкционную тематику; последняя значимая для рынка порция новостей была в первой половине прошлой недели по итогам состоявшихся в Стамбуле российско-украинских переговоров, что вызвало заметный рост цен 28-29 марта. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также продемонстрировали боковую динамику, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов, за исключением "короткого" сегмента.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день всего на 0,12%, до 35,41% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта - до 17,49% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 0,64%, до 34,45% от номинала (их доходность выросла на 10 базисных пунктов - до 17,53% годовых). При этом самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году упал в цене на 13,5%, до 21,5% от номинала (доходность выросла на 3,2 процентного пункта - до 24,63% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и в конце прошлой недели, составила 28,14% от номинала (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта - до 43,73% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году потерял в цене 1,5%, подешевев до 48,72% от номинала (их доходность выросла на 1,5 процентного пункта - до 64,57% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 0,88%, составив 40,27% от номинала (их доходность снизилась на 81 базисный пункт - до 71,11% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", формированию в начале прошедшей недели тенденции к ценовому росту российских еврооблигаций способствовали такие факторы, как позитивная динамика долговых бумаг большинства развитых стран, в том числе американских Treasuries, обнадеживающие новости с первых за последние две недели очных переговоров российско-украинской делегаций, которые проходили в Стамбуле, а также ожидания сообщений относительно новой схемы продажи газа в недружественные страны за рубли. Вместе с тем к 30 марта эти факторы в основном были отыграны, поэтому динамика рынка приобрела боковую направленность на фоне отсутствия новых важных сообщений на геополитическую или санкционную тематику.

При этом поступающие в большом количестве заявления представителей западных стран относительно объявления новых антироссийских санкций не оказывают значимого влияния на российские активы. Участники рынка уже привыкли к такого рода словесным интервенциям и относятся к ним спокойно, не видя в них пока серьезной угрозы для экономики и финансовой системы страны. На этом фоне изменения валютного курса рубля по итогам торгов 4 апреля оказались незначительными, а фондовые индексы России выросли в понедельник на 1-1,8%.

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за ужесточение санкций в отношении России. "В ближайшие дни мы будем координировать (эти действия - ИФ) с нашими европейскими партнерами, в частности, с Германией", - сказал он в эфире радиостанции France Inter. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в воскресенье, что страны ЕС введут в отношении России новые санкции. "В ближайшие дни мы примем новые меры", - сказал он, подчеркнув, что президент России и те, кто его поддерживают, "почувствуют последствия" этих санкций.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в специальном заявлении от имени Евросоюза выразил тревогу относительно последних событий на Украине. "ЕС продолжит твердо поддерживать Украину и в срочном порядке продвинет работу над дальнейшими санкциями против России", - говорится в заявлении Борреля.

Послы стран ЕС планируют собраться в среду, чтобы обсудить пакет новых санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщила Financial Times со ссылками на информированные источники. По сообщениям источников, санкционные меры, которые были предложены некоторыми государствами, могут коснуться как индивидуальных ограничений, так и эмбарго на экспорт российских товаров. Так, предлагается обсудить дополнительные ограничения и эмбарго на ввоз из России энергоносителей, таких как уголь, нефть и газ, запрет на использование российскими судами портов ЕС.

Лондон выступает за ускоренное введение санкций в отношении нефти и газа из России, заявил в понедельник в эфире телеканал Sky News представитель премьер-министра Великобритании Макс Блейн. Он подчеркнул, что "странам необходимо действовать в максимальном темпе" с целью отказа от российских энергоресурсов.

Вместе с тем глава МИД Австрии Александр Шалленберг, напротив, заявил о непродуктивности введения эмбарго на газ РФ, когда у европейских стран есть другие возможности для новых санкций против России. "Мы всегда говорили о санкциях, что они должны наносить удар по тому, по кому они нацелены, а не возвращаться к нам как бумеранг", - приводит его слова телеканал ORF, уточняя, что речь идет о поставках газа. По его словам, помимо газового эмбарго "есть достаточно других возможностей, где (ЕС) мог бы закрутить туже санкционный вентиль". Он отметил, что ожидает принятие новых санкций против РФ в ближайшее время, и что ЕС работает над новым пакетом санкций, который "предположительно, одобрят на этой неделе".