Рубль закрыл торги понедельника слабыми изменениями к доллару и евро в ожидании новых драйверов к движению

Москва. 4 апреля. Доллар США возобновил небольшое повышение, евро отыграл значительную часть потерь на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль слабо меняется к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов к движению, в том числе информации о новых санкциях и российско-украинских переговорах.

Курс доллара США составил 84 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 5 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 92,66 руб./EUR1, подешевев на 32,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 11,99 копейки - до 87,9 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль закрыл торги понедельника слабыми разнонаправленными изменениями к доллару и евро. Участники рынка продолжают находиться в ожидании новой информации относительно антироссийских санкций и российско-украинских переговоров.

Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что будет продолжать вводить санкции против России из-за ситуации на Украине, сообщают американские журналисты пула Белого дома. "Да, я буду продолжать вводить дополнительные санкции", - сказал Байден во время общения с американскими журналистами по возвращении в Вашингтон из Делавэра.

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за ужесточение санкций в отношении России. "В ближайшие дни мы будем координировать (эти действия - ИФ) с нашими европейскими партнерами, в частности, с Германией", - сказал он в эфире радиостанции France Inter.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в воскресенье, что страны ЕС введут в отношении России новые санкции. "В ближайшие дни мы примем новые меры", - сказал он, подчеркнув, что президент России и те, кто его поддерживают, "почувствуют последствия" этих санкций.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в специальном заявлении от имени Евросоюза выразил тревогу относительно последних событий на Украине. "ЕС продолжит твердо поддерживать Украину и в срочном порядке продвинет работу над дальнейшими санкциями против России", - говорится в заявлении Борреля.

ЕС и входящие в него государства решительно настроены продолжать применять санкции к РФ, так как принятых до сих пор четырех санкционных пакетов оказалось недостаточно, чтобы остановить военные действия на Украине, заявил также Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Послы стран ЕС планируют собраться в среду, чтобы обсудить пакет новых санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщила Financial Times со ссылками на информированные источники.

По сообщениям источников, санкционные меры, которые были предложены некоторыми государствами, могут коснуться как индивидуальных ограничений, так и эмбарго на экспорт российских товаров.

Так, предлагается обсудить дополнительные ограничения и эмбарго на ввоз из России энергоносителей, таких как уголь, нефть и газ, запрет на использование российскими судами портов ЕС.

Лондон выступает за ускоренное введение санкций в отношении нефти и газа из России, заявил в понедельник в эфире телеканал Sky News представитель премьер-министра Великобритании Макс Блейн. Он подчеркнул, что "странам необходимо действовать в максимальном темпе" с целью отказа от российских энергоресурсов.

Итальянские власти не намерены блокировать возможные санкции против поставок российского газа, заявил глава МИД Италии Луиджи ди Майо. "Италия не будет применять право вето в отношении санкций против российского газа", - приводит агентство АНСА его слова со встречи с коллегами из Хорватии и Словении.

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг, напротив, заявил о непродуктивности введения эмбарго на газ РФ, когда у европейских стран есть другие возможности для новых санкций против России. "Мы всегда говорили о санкциях, что они должны наносить удар по тому, по кому они нацелены, а не возвращаться к нам как бумеранг", - приводит его слова телеканал ORF, уточняя, что речь идет о поставках газа.

По его словам, помимо газового эмбарго "есть достаточно других возможностей, где (ЕС) мог бы закрутить туже санкционный вентиль". Он отметил, что ожидает принятие новых санкций против РФ в ближайшее время, и что ЕС работает над новым пакетом санкций, который "предположительно, одобрят на этой неделе".

Позиция ЕС по газовым контрактам с Россией изложена совместно с партнерами по группе G7, между тем заявил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Стефан де Керсмакер. "Было сказано, что контракты должны соблюдаться. 99% контрактов ясным образом предусматривают оплату в евро и долларах. То есть компании, которые подписали эти контракты, по нашему мнению, не должны уступать российским требованиям", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Он отметил, что в ЕК анализируют позицию российской стороны после предъявленного требования оплаты в рублях. "Мы находимся в контакте с предприятиями и государствами-членами, которые могут быть этим затронуты, чтобы дать единый ответ на эти российские требования, выдвинутые с целью обойти наши ограничительные меры", - сообщил представитель ЕК.

Президент Путин поручил ЦБ и правительству определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа. Россия в настоящее время в месяц экспортирует газ на сумму около $10 млрд.

Санкции против РФ могут отменить, если переговоры российских и украинских представителей приведут к прекращению военной операции на Украине, заявил в воскресенье телеканалу NBC госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что санкции не обязательно должны никогда не заканчиваться, поскольку их цель - изменение политики РФ. Блинкен отметил, что такое развитие событий будет зависеть от действий России.

В свою очередь в интервью телеканалу CNN Блинкен заявил, что США постоянно обсуждают с союзниками дальнейшее ужесточение санкций против РФ. Он также сказал, что США вместе с союзниками продолжат передачу вооружений Украине.

Участники торгов анализируют поступающую информацию о российско-украинских переговорах, которые возобновились в онлайн-формате в пятницу, 1 апреля. Глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский в воскресенье сказал "Интерфаксу", что считает, что украинская сторона стала реалистичнее подходить к вопросам, связанным с нейтральным и безъядерным статусом Украины, но проект договора не готов для вынесения на встречу в верхах.

Отвечая на вопрос о том, состоялись ли 1 апреля переговоры между делегациями, Мединский сказал: "Это правда. Работа шла и вчера весь день, и сегодня продолжалась как на уровне глав делегаций, так и экспертов". При этом Мединский подчеркнул, что "работа продолжится и в понедельник".

Трейдеры на глобальном рынке продолжают оценивать свежие данные по динамике рынка труда США в марте, которые показали, что уровень безработицы в минувшем месяце упал до нового минимума за период пандемии - до 3,6% с 3,8% в феврале. Эксперты в среднем ожидали снижения до 3,7%, сообщает Bloomberg.

Между тем количество рабочих мест в экономике страны в марте увеличилось на 431 тыс., тогда как аналитики ожидали подъема на 490 тыс. Согласно пересмотренным данным, в феврале показатель подскочил на 750 тыс., а не на 678 тыс., как сообщалось ранее.

Данные о безработице являются ключевыми для принятия Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики. Продолжающееся снижение безработицы поддерживает доводы в пользу более быстрого ужесточения политики американским ЦБ.

В центре рынков на этой неделе - протокол заседания ФРС от 15-16 марта, по итогам которого американский ЦБ принял решение поднять базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта (п.п.).

Опубликованный по итогам мартовского заседания точечный график прогнозов (dot plot; диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок) показывает, что большинство руководителей ожидает еще шести повышений ставки по 0,25 п.п. в текущем году.

Цены на нефть продолжают расти в понедельник вечером после максимального почти за 2 года падения по итогам прошлой недели.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в Китае, где продолжается рост заболеваемости COVID-19, в связи с чем власти сохраняют жесткие ограничительные меры. Ожидания ослабления спроса на энергоресурсы в Китае стали одним из факторов, обусловивших снижение цен на нефть на прошлой неделе.

Другим важным фактором стало заявление США, а вслед за ними и других стран-участников МЭА, о намерении высвободить нефть из стратегических резервов с целью ограничения роста цен.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в понедельник составляет $106,26 за баррель, что на 1,79% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $101,56 за баррель, что на 2,31% выше итогового значения предыдущей сессии.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 11,1%, WTI - на 12,8%, недельное падение стоимости обеих марок стало самым существенным с апреля 2020 года.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, на прошедшей неделе рубль существенно укрепился, курс пары "доллар-рубль" торгуется уже около 83 руб./$1. "Введенные ограничения на движение капитала и резкое снижение импорта внесли свой вклад в процесс стабилизации спроса на валюту. Переход "Газпрома" на расчет по газовым контрактам за рубли, на наш взгляд, пока принципиально не меняет ситуацию на валютном рынке: на внутренний рынок будет поступать тот же объем валюты по другой, более защищенной от санкций схеме. Регулятор, вероятно, будет препятствовать дальнейшему укреплению рубля с текущих уровней, учитывая ориентированность экономики на поддержку экспортеров", - говорит Алексеев.

"В понедельник, 4 апреля, курс рубля вернулся к укреплению. Участники торгов оценивают новостной поток как умеренно негативный, но у российской валюты все еще есть серьезный запас прочности. Так, экспортеры продолжают продавать на рынке основную часть своей валютной выручки, Центробанк удерживает баланс спроса и предложения валюты на площадках. Кроме того, локальное сокращение импорта также поддерживает позиции рубля", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Банки в понедельник на аукционе 1-дневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", привлекли 309,0 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ.

ЦБ с 3 марта проводит ежедневно по рабочим дням аукционы в рамках "тонкой настройки" первоначально с лимитом 3 трлн рублей, с 30 марта лимит снижен до 1 трлн рублей.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 16:30 МСК (до 15 марта период расчета составлял 10:00 - 11:30), ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 5 апреля на 16,47 копейки, до 83,5932 руб./$1, и увеличил курс евро на 24,04 копейки, до 92,3872 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 20,56 копейки по отношению к пятнице и составил 83,5009 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 9,98 копейки и составил 83,588 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 69,836 млн, из которых $549,553 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $520,283 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 58,61 копейки, до 91,8406 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 73,68 копейки, до 91,8204 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR508,235 млн, из которых EUR223,167 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR285,068 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно опустились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 19,9% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, поднялась на 7 б.п. - до 20,65% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 18 б.п. - до 21,9%, ставка на срок 3 месяца понизилась на 36 б.п. - до 22,6% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 27 б.п. - до 23,15% годовых.