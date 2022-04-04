"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Группы Позитив с целью 1600 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Группа Позитив" с целью 1600 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 50,23%, стоп-приказ: 800 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Российский рынок кибербезопасности активно растет, в то же время с него ушли иностранные вендоры (Avast, DigiCetr и др.). Учитывая тот факт, что более 90% доходов "Группы Позитив" формируются на внутреннем рынке, вышеописанные факторы создают существенный потенциал для роста клиентской базы и прибыли компании, что, в свою очередь, положительно повлияет на стоимость ее акций", - отмечают аналитики инвесткомпании.

"С технической точки зрения бумага двигается в рамках восходящего тренда. Открывать позиции рекомендуем на текущих уровнях с целью 1600 руб. При покупке на 7% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 800 руб. риск на портфель составит 1,74%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,02", - указывают эксперты "Финама".

ПАО "Группа Позитив" - российская компания, разрабатывающая программное обеспечение и предоставляющая решения в области кибербезопасности.

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