Инвестбанк Синара подтверждает целевую цену акций General Motors на уровне $65

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает целевую цену акций General Motors на уровне $65 за штуку, сообщается в аналитическом материале.

"Согласно оценкам аналитиков, в 1К22 продажи автомобилей США могут снизиться на 16% г/г на фоне нехватки машин в дилерских центрах. Показатели реализации автомобилей General Motors могут упасть сильнее рынка - на 20% г/г, при этом Toyota сократит продажи на 15% г/г. Динамика продаж General Motors в 1К22 соответствует нашим ожиданиям. Мы считаем, что снижение будет компенсировано в 2К-4К22. По итогам года мы прогнозируем уменьшение выручки от реализации традиционных автомобилей General Motors на 1,4%, однако оно будет нивелировано ростом продаж электромобилей и беспилотного транспорта, а также реализацией поддержанных автомобилей через подразделение GM Financial", - пишет аналитик Ирина Фомкина.

Всего по итогам года эксперт ожидает рост выручки General Motors на 0,6% г/г. На взгляд Фомкиной, на текущий момент основной угрозой для производства автомобилей General Motors является вспышка COVID-19 в Китае. Вместе с тем заводы компании продолжают работать в штатном режиме, сотрудники автопроизводителя изолированы на производстве.

"Мы не видим предпосылок для снижения продаж. Мы считаем, что новость не повлияет на фундаментальную оценку General Motors, и сохраняем целевой уровень стоимости акций компании - $65 за штуку", - резюмирует аналитик инвестбанка.

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