Рынок акций РФ на неделе вырос на новостях о прогрессе в переговорах РФ-Украина

Рынок акций РФ на неделе вырос благодаря ослаблению геополитической напряженности после некоторого прогресса в переговорах представителей России и Украины по деэскалации ситуации на Украине, а также благодаря отсутствию нерезидентов по решению ЦБ РФ, при этом ухудшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent упала в район $105 с уровня $120 за баррель) инвесторы проигнорировали.

По итогам недели с 28 марта по 1 апреля индекс Мосбиржи вырос на 11,1% и составил 2759,64 пункта, индекс РТС взлетел на 24,6% и достиг 1033,58 пункта на фоне снижения доллара до 84,05 руб./$1 (-11,95 рубля) и подешевевшей нефти Brent до $104,88 за баррель (-12,6%).

Рынок акций РФ начал неделю с продолжения снижения большинства blue chips на фоне ухудшения внешней сырьевой конъюнктуры и санкционного давления Запада на Россию из-за ее спецоперации на Украине; индекс МосБиржи откатился к 2430 пунктам при высокой волатильности отдельных бумаг, при этом раллировали бумаги производителей удобрений вслед за обновившими максимумы бумагами "ФосАгро" (+20,1%).

С понедельника к торгам на "Мосбирже" (сессия длилась до 14:00 МСК) были допущены все акции, а также корпоративные, региональные и субфедеральные облигации, при этом по инструментам был установлен запрет коротких продаж.

Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги РФ, что обусловлено санкциями, введенными против России Евросоюзом. На момент отзыва долгосрочные и краткосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной и национальной валюте, а также рейтинг приоритетного необеспеченного долга, находились на уровне "C", потолок странового рейтинга - "B-".

В рамках четвертого пакета санкций, принятого странами ЕС 15 марта 2022 года, европейским агентствам запрещается рейтинговать РФ и российские компании, а также предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.

Нефть Brent просела к $115,5 за баррель на ожиданиях ослабления спроса в Китае из-за введения серьезных ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса.

Во вторник рынок акций РФ завершил короткие торги смешанной динамикой blue chips и индексов - попытки роста на ожиданиях прорыва в переговорах российской и украинской делегаций относительно военной операции РФ на Украине сменились к закрытию сессии новыми распродажами. Индекс РТС после тестирования 900 пунктов сдал назад ниже этого рубежа, а индекс МосБиржи скатился в район 2400 пунктов после взлета днем к 2540 пунктам, при этом раллировали расписки VK (+70%).

Также ощутимо подорожали акции "Аэрофлота" (+16,4%), "ФосАгро" (+6,8%), "НОВАТЭКа" (+6,6%).

В Стамбуле во вторник прошли переговоры российской и украинской делегаций при участии президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана. Эрдоган выразил надежду на то, что переговоры будут способствовать проведению личной встречи российского и украинского президентов. Он отметил, что Турция также готова принять на своей территории такие переговоры двух лидеров.

Нефть Brent откатилась ниже $110 за баррель. Вспышка коронавируса в Китае стала самой крупной с начала пандемии, более 62 млн человек в КНР либо находятся под ограничениями, либо скоро окажутся под ними.

В среду рынок акций РФ на очередных коротких торгах вырос на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры (подросли нефть и металлы) и некоторого ослабления геополитической напряженности после прогресса в переговорах представителей России и Украины по деэскалации ситуации на Украине; индекс МосБиржи преодолел рубеж 2500 пунктов, при этом в росте лидировали бумаги Petropavlovsk (+34,3%), "МТС" (+33,4%) и "Интер РАО" (+25,5%).

"Интер РАО" сообщила, что не обсуждает планы по делистингу и заинтересовано в сохранении акционерной стоимости. Совет директоров "Интер РАО" утвердил рекомендацию по выплате дивидендов за прошлый год в размере 0,237 руб. на акцию (суммарно 24,699 млрд руб., дата закрытия реестра для получения дивидендов - 10 июня).

Российская сторона намерена сделать два шага для деэскалации ситуации на Украине, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский после переговоров с украинскими коллегами в Стамбуле. Мединский также отметил, что состоявшиеся переговоры были конструктивными. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что военная активность на киевском и черниговском направлениях будет сокращена в целях повышения взаимного доверия и создания условий для дальнейшего ведения переговоров.

В четверг рынок акций РФ продолжил подъем на оптимизме инвесторов в отношении прогресса в переговорах России и Украины, а также решения вопроса об оплате газа в рублях для "недружественных стран". ЦБ РФ принял решение продлить основные торги в фондовой секции Мосбиржи до 18:50 МСК, при этом был отменен запрет на короткие продажи для участников клиринга по акциям, но с сохранением этого запрета для клиентов брокеров. Индекс МосБиржи подскочил выше рубежа 2700 пунктов, индекс РТС превысил 1000 пунктов, в лидерах роста среди "фишек" выступили расписки Ozon (+33,2%), бумаги ВТБ (+15,4%) и "Роснефти" (+13,1%).

Источник в "ММК" (+2,1%) заявил о нецелесообразности выплат финальных дивидендов за 2021 год при существующих на данный момент проблемах с движением денежных средств (ранее в конце февраля совет директоров ММК рекомендовал выплатить 3,55 руб. на акцию по итогам 2021 года).

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги российских финансовых институтов, в их число вошли Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк и Тинькофф банк.

Украина заявила о готовности выполнить принципиальные требования РФ; если они будут исполнены, угроза создания плацдарма НАТО на территории этой страны будет ликвидирована, заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента РФ Владимир Мединский. Москва считает, что итоги переговоров с украинской стороной в Стамбуле стали позитивным продвижением вперед, констатирует наличие у Киева понимания того, что вопросы Крыма и Донбасса закрыты окончательно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Россия объявила о введении с 1 апреля новой системы расчетов за поставляемый в "недружественные страны" природный газ. Ключевая роль в ней отведена Газпромбанку, где покупатели будут открывать специальные счета и зачислять на них валюту, которую затем банк продаст на "Московской бирже". Указ о переводе расчетов за природный газ с недружественными странами на рубли подписал президент РФ Владимир Путин. При этом указ допускает исключения из новой системы, решения по которым будет принимать правительственная комиссия по иностранным инвестициям.

Нефть возобновила снижение после локального отскока накануне на статистике Минэнерго США о сокращении запасов в стране; цена Brent опустилась в четверг ниже $106 за баррель, после роста в среду до $111 за баррель.

Снижение вызвало заявление президента США Джо Байдена о направлении на рынок из стратегического резерва страны в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки на протяжении ближайших шести месяцев.

В пятницу утром рынок акций РФ продолжил активный подъем, индекс МосБиржи поднимался в район 2820 пунктов (максимум с 22 февраля), после чего наметилась коррекция в рамках локальной фиксации прибыли игроками перед выходными. Индекс МосБиржи к закрытию сессии сдал назад в район 2760 пунктов, при этом лидерами роста выступили бумаги ВТБ (+13,6%), "Мосбиржи" (+12%) и "префы" Сбербанка (+9%). Нефть Brent приостановила снижение и консолидировалась в районе $105 за баррель. За I квартал нефть Brent подорожала почти на 40%.

Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз стоимости Brent на второе полугодие 2022 года на $10 за баррель, до $125 за баррель вслед за появлением информации о планах Байдена. По мнению экспертов, действия США не решат проблему "структурного дефицита на нефтяном рынке".

В период с 28 марта по 1 апреля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели акции ПАО "Группа Позитив" (+78%), "Аэрофлота" (+51%), "Акрона" (+50%); хуже рынка оказались бумаги "Энел Россия" (-10%), "префы" "Мечела" (-4%), акции "Татнефти" (-3%).

Динамику рынка акций РФ в первой декаде апреля по-прежнему будут определять геополитические новости вокруг военной операции РФ на Украине и санкционные действия Запада, попытки восстановления цен акций при условии не допуска к торгам нерезидентов могут продолжиться. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний может составить 2650-3000 пунктов, для индекса РТС - 900-1200 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".