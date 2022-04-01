Рубль завершил неделю умеренным снижением к доллару и евро на закрытии позиций перед выходными днями

Москва. 1 апреля. Доллар США и евро немного подорожали по итогам торгов на "Московской бирже" в пятницу, рубль понизился к бивалютной корзине перед выходными днями и в ожидании новых драйверов к движению.

Курс доллара США составил 83,95 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 75 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 92,99 руб./EUR1, подорожав на 49 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 63,3 копейки - до 88,02 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подешевел к доллару и евро на закрытии позиций перед выходными днями. Кроме того, участники рынка находятся в ожидании новых драйверов к движению в апреле.

Российско-украинские переговоры продолжаются в режиме видеоконференцсвязи, позиции России по Крыму и Донбассу не изменились, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. "Продолжаем переговоры в режиме ВКС. Наши позиции по Крыму и Донбассу - неизменны", - написал Мединский в своем телеграм-канале.

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонных переговоров заранее в общих чертах объяснял европейским лидерам схему перевода оплаты за российский газ на рубли, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Переход на оплату рублями не означает, что в случае отсутствия таких платежей поставки будут прекращены уже с 1 апреля, также уточнил он.

Покупатели будут открывать специальные счета в Газпромбанке (MOEX: GZPR) и зачислять на них валюту, которую затем банк продаст на "Московской бирже". При этом допускаются исключения из новой системы, решения по которым будет принимать правительственная комиссия по иностранным инвестициям.

В центре внимания глобальных трейдеров в пятницу были мартовские данные о безработице в США. Свежие данные по динамике американского рынка труда показали, что уровень безработицы в минувшем месяце упал до нового минимума за период пандемии - до 3,6% с 3,8% в феврале. Эксперты в среднем ожидали снижения до 3,7%, сообщил Bloomberg.

Между тем количество рабочих мест в экономике страны в марте увеличилось на 431 тыс., тогда как аналитики ожидали подъема на 490 тыс. Согласно пересмотренным данным, в феврале показатель подскочил на 750 тыс., а не на 678 тыс., как сообщалось ранее.

Данные о безработице являются ключевыми для принятия Федеральной резервной системой решений относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики. Продолжающееся снижение безработицы поддерживает доводы в пользу более быстрого ужесточения политики американским ЦБ.

В пятницу также стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в марте упал до 57,1 пункта с февральских 58,6 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Эксперты в среднем ожидали его роста до 59 пунктов, сообщает Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов сигнализирует об усилении деловой активности в данном сегменте экономики, ниже этого порога - об ослаблении.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу российский рубль находится в консолидации, снижаясь по сравнению с четвергом в пределах 0,5-1%. "После сильнейшего роста на этой неделе инвесторам вероятно нужна передышка. Пока по российско-украинским переговорам, идущим в видео формате, нет свежей информации, хотя итоги переговоров в Стамбуле вселяют оптимизм. Давление на рубль также оказывает укрепление доллара - вышедшая статистика по США показала дальнейшее улучшение на рынке труда", - отмечает Наумова.

"Вероятно, инвесторы выравнивают позиции после достаточно продуктивной недели. Все больше внимания уделяется внешним фундаментальным факторам - поведению цен на нефть, глобальному спросу на риск и новостному потоку. Рубль активно поддерживается множественными усилиями ЦБ и Минфина по валютному контролю. Участники торгов постепенно адаптируются к санкционным рамкам и давлению извне, однако было бы опрометчиво перестать учитывать подобные риски в котировках", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Нефтяные котировки по-прежнему слабо меняются вечером в пятницу, однако завершают неделю самым резким снижением за два года на ожиданиях увеличения предложения в США за счет высвобождения топлива из стратегических резервов.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в пятницу составляет $104,53 за баррель, что на 0,17% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $99,63 за баррель, что на 0,65% ниже итогового значения предыдущей сессии.

С начала недели Brent подешевела более чем на 10%, WTI упала на 12%. Это худшая динамика для обоих контрактов с апреля 2020 года, по данным FactSet.

Недельное падение спровоцировали заявления президента США Джо Байдена о намерении направлять на рынок в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки (б/с) из стратегического резерва (SPR) на протяжении следующих шести месяцев.

Тем временем министры ОПЕК+ накануне проголосовали за увеличение с мая квоты на добычу нефти на 432 тыс. б/с, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Таким образом, в решение имплементировано повышение с мая 2022 года референтой базы на 1,63 млн б/с, от которой отсчитывается снижение уровня добычи.

В марте Brent подорожала на 6,9%, WTI - на 4,8%, за первый квартал цены выросли соответственно на 39% и 33%.

Банки в пятницу на аукционе 3-дневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", привлекли 310,8 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ.

ЦБ с 3 марта проводит ежедневно по рабочим дням аукционы в рамках "тонкой настройки" первоначально с лимитом 3 трлн рублей, с 30 марта лимит снижен до 1 трлн рублей.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 16:30 МСК (до 15 марта период расчета составлял 10:00 - 11:30), ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,88 копейки, до 83,4285 руб./$1, и уменьшил курс евро на 34,62 копейки, до 92,1468 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 11,82 копейки по отношению к четвергу и составил 83,2953 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 1,1 копейки и составил 83,4857 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 510,518 млн, из которых $792,962 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $717,556 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 15,8 копейки, до 92,4267 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 10,29 копейки, до 92,5572 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR573,576 млн, из которых EUR171,359 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR402,217 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на отметке 19,92% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок - на уровне 20,58% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках 22,08%, 22,96% и 23,42% годовых соответственно.