Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю на мажорной ноте, индекс Мосбиржи поднялся к 2760п

Москва. 1 апреля. Рынок акций РФ завершил пятницу и торговую неделю ростом на фоне известий о прогрессе в российско-украинских переговорах по сокращению геополитической напряженности; индекс Мосбиржи поднялся в район 2760 пунктов, при этом лидерами роста выступили бумаги финансовых и сырьевых компаний.

По итогам торгов в пятницу индекс Мосбиржи составил 2759,64 пункта (+2,1%, максимум дня - 2817,72 пункта), индекс РТС - 1033,58 пункта (+1,2%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 13,6%.

Доллар подрос до 84,05 рубля (+0,85 рубля).

За неделю индексы Мосбиржи и РТС выросли на 11,1-24,6%, доллар подешевел на 11,95 рубля.

Подорожали в пятницу акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+13,6%), "Московской биржи" (+12%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+8,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+7,5% и +9% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+7,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+7,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+5,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+5,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,9%), "Газпрома" (+3,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-4,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-3,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,5%), бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу вновь выступил с инициативой организовать переговоры российского лидера и президента Украины Владимира Зеленского на турецкой территории, сообщило агентство "Анадолу". Также Эрдоган сказал, что "положительный и конструктивный" ход переговоров в Стамбуле делегаций РФ и Украины повышает надежды на достижение мира на Украине.

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, в пятницу рынок акций РФ продолжил рост, но объемы торгов сократились перед выходными днями, так как мало кто хотел рисковать в условиях постоянно меняющейся внешней новостной повестки. В то же время, рыночная ликвидность вернулась к своим средним значениям, что является хорошим сигналом.

При этом немного снизился курс рубля - инвесторы, вероятно, выравнивают позиции после достаточно продуктивной недели. Все больше внимания уделяется внешним фундаментальным факторам - поведению цен на нефть, глобальному спросу на риск и новостному потоку. Участники торгов постепенно адаптируются к санкционным рамкам и давлению извне, однако было бы опрометчиво перестать учитывать подобные риски в котировках российских активов, считает трейдер.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, рынок акций обновил утром месячные вершины (превышены максимумы 24 февраля), что свидетельствует о несоответствии достигнутых уровней текущему санкционному режиму, который с тех пор значительно ужесточился, а негативный экономический эффект от него будет со временем лишь накапливаться.

Кроме того, маловероятно, что даже в случае окончательной деэскалации украинского конфликта с России будут сняты основные западные санкции. Поэтому потенциал роста российского рынка с текущих уровней является ограниченным, в отличие от размера возможного снижения.

Тем не менее запрет на продажи активов со стороны нерезидентов, а также стремление защитить денежные средства от инфляции и обесценения рубля поддерживают восходящую тенденцию в акциях на фоне ожиданий дальнейшего прогресса в переговорах России и Украины. Даже фактор пятницы не оказал особого влияния на российский рынок, хотя в условиях высоких геополитических рисков инвесторы обычно воздерживаются от наращивания позиций в бумагах или сокращают их, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных, отметил Бабин.

Ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов также констатирует, что рынок акций постепенно входит в привычное русло: в пятницу волатильность заметно снизилась относительно прошлый торговых сессий, а движение акций стало разнонаправленным. Продолжающееся ралли на российском рынке связано с запретом коротких позиций физическими лицами, а также отсутствием нерезидентов.

В лидерах роста вновь финансовый сектор. Подскочили "префы" Сбербанка после новостей о том, что депутаты Госдумы РФ предложили направить средства из ФНБ на выкуп привилегированных акций банков. На следующей неделе ралли на рынке акций РФ может продолжиться, считает аналитик.

По словам портфельного управляющего компании "РСХБ Управление Активами" Александра Власенко, инвесторы сохраняют оптимизм на фоне состоявшихся переговоров в Турции и наметившейся деэскалации ситуации на Украине. Позитивную роль также сыграла новость о новой схеме расчетов с европейскими странами за российский газ в рублях, полагает эксперт.

Тем временем нефть в пятницу локально стабилизировалась после падения, которое в ближайшее время может продолжиться, как минимум, по двум причинам. Первая связана с решением США о высвобождении до 180 млн баррелей из своего стратегического нефтяного резерва. Вторая - с решением ОПЕК+ об ускорении увеличения ежемесячной добычи нефти странами участниками (включая Россию) до +432 тыс. б/с в мае текущего года. До мая добыча увеличивалась на 400 тыс. б/с. ежемесячно с середины 2021 года. В релизе ОПЕК говорится о том, что рынок сбалансирован, а текущая волатильность вызвана не фундаментальными факторами, а "текущими геополитическими событиями", отмечает Власенко.

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, импульс подъема рынка акций РФ уже выдыхается. Акции лидеров роста первой половины недели в пятницу накрыла волна фиксации прибыли.

Среди лидеров роста выступили расписки Fix Price (MOEX: FIXP). Концепция бизнеса торговой сети предполагает ориентировку на людей с низкими и средними доходами. В условиях экономических сложностей сеть может рассчитывать на увеличение потока клиентов.

"Газпром" (MOEX: GAZP) добыл 135 млрд кубометров газа в период с января по март, что почти совпадает с показателем год назад. Поставки в дальнее зарубежье упали на 27,1% (до 38,5 млрд кубометров), но вырос экспорт в 9 европейских стран и Китай. Между тем, по данным Gas Infrastructure Europe, наполненность европейских ПХГ составила на конец марта всего 26%.

Нефть завершает неделю со значительными потерями. Планы США и союзников распродать очередную партию нефти из стратегических резервов создают краткосрочное давление на цены. С другой стороны, продажа резервов означает необходимость их заполнения в будущем. Более того, в США резервы уже находятся на минимальном значении с 2002 года. То есть любой форс-мажор приведет к резкому росту котировок. Кроме того, текущее снижение началось до момента объявления о продаже резервов и было связано с карантинными мерами в Китае, где на карантин поставлен 26-миллионный Шанхай.

Число новых рабочих мест в экономике США составило 431 тыс. в марте по сравнению с прогнозом 455-490 тыс. Безработица упала до 3,6% с 3,8% в феврале. Данные по рынку труда можно назвать сильными и достаточно инфляционными. Дефицит рабочей силы продолжит повышать зарплатные требования, а через них инфляцию, полагает Кочетков.

По словам старшего аналитика ИК "Русс-инвест" Романа Блинова, рынок акций продолжает рост, игнорируя динамику внешних фондовых площадок. Российские инвесторы фондового рынка сейчас эмоционально переоценивают стоимость российских активов, и это видно по общей динамике рынка. При этом рынок еще не вернул себе все возможности, которые были в начале этого года. По решению ЦБ РФ ряд ограничений еще действуют, но есть надежда, что к майским праздникам они будут отменены.

Вышедшая в последние несколько недель статистика оказалась противоречивой, ряд деталей продолжают намекать всем участникам глобального рынка международного капитала, что в глобальной экономике и в США еще очень много проблем (основной является проблема инфляционного давления), поэтому внимание сосредоточено на действиях центробанков. Товарно-сырьевой рынок вновь лихорадит на фоне известий о продаже стратегических запасов в США, а цены на природный газ в Европе растут чрезмерными темпами, отмечает Блинов.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,6% на статистике), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,2-0,4%), но проседают Штаты (основные индексы теряют по 0,2%).

Негативное влияние на японский рынок оказали данные о том, что индекс Танкан в январе-марте снизился впервые за последние семь кварталов - до 14 пунктов с 17 пунктов в IV квартале 2021 года. Этот индикатор оценивает уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности.

Тем не менее, эксперты в среднем ожидали более значительного падения - до 12 пунктов, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и Quick. Положительное значение индекса означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто так не считает.

На нефтяном рынке в пятницу снижение цен приостановилось после обвала накануне на заявлении президента США Джо Байдена о намерении направлять на рынок в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегического резерва (SPR) на протяжении следующих шести месяцев.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $104,88 за баррель (+0,2% и -6% в четверг), майская цена WTI - $99,97 за баррель (-0,3% и -7% накануне).

Байден, выступая в Белом доме, призвал американские компании наращивать добычу, чтобы добиться снижения цен на нефть. Это, среди прочего, позволит снизить роль экспорта энергоносителей из РФ, заявил он. Кроме того, Байден предложил рассмотреть в Конгрессе меры, которые подтолкнули бы компании в США к более активной добыче нефти.

В марте Brent подорожала на 6,9%, WTI - на 4,8%, за первый квартал цены выросли соответственно на 39% и 33%.

Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз стоимости Brent на второе полугодие 2022 года на $10 за баррель, до $125 за баррель вслед за появлением информации о планах Байдена. По мнению экспертов, действия США не решат проблему "структурного дефицита на нефтяном рынке".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+31,2% и +39,6% "префы"), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+24,9%), Fix Price (+20%), акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+15,9% и +28,1% "префы"), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+12,8%), ПАО "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) (+10,7%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+9,4%), расписки "О'Кей" (MOEX: OKEY) (+9,4%), бумаги "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+8%).

Подешевели бумаги ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-11,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-8%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-8%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-7,9%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-7,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-6,2%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-5,4% и -5,8% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 77,97 млрд рублей (из них 18,02 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,71 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,29 млрд рублей на акции ВТБ).