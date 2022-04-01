Цены евробондов РФ после активного роста 28-29 марта в середине недели перешли к боковой динамике

Москва. 1 апреля. Котировки российских еврооблигаций после активного роста 28-29 марта, который был простимулирован новым раундом российско-украинских переговоров, а также укреплением рубля, который отыграл более 80% предыдущего падения, вернувшись к уровням 25 февраля, в середине недели перешли к боковой динамике в ожидании новых важных для рынка сообщений на геополитическую или санкционную тематику.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за пять дней, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Тенденция к ценовому росту сформировалась в первый же торговый день недели, чему способствовали такие факторы, как позитивная динамика долговых бумаг большинства развитых стран, в том числе американских Treasuries, ожидания инвесторами новостей с первых за последние две недели очных переговоров российско-украинской делегаций, а также ожидания сообщений относительно новой схемы продажи газа в недружественные страны за рубли.

Федрезерв намерен "оперативно" повышать ставки до более нормальных уровней и готов увеличить их до "запретных" уровней в случае необходимости, чтобы добиться ценовой стабильности, заявил глава ФРС Джером Пауэлл неделей ранее в ходе конференции с экономистами. На этих заявлениях доходности гособлигаций США заметно выросли, в частности процентные ставки двухлетних US Treasuries по итогам торгов 25 марта достигли отметки 2,29% годовых по сравнению с 1,94% годовых неделей ранее. После такого заметного роста доходностей в понедельник ситуация в секторе US Treasuries стабилизировалась и процентные ставки скорректировались вниз, что оказало позитивное влияние на динамику практически всех евробондов emerging markets.

Рост котировок российских еврооблигаций ускорился во вторник на сообщениях с российско-украинских переговоров, а также на фоне продолжающегося укрепления рубля. Украина заявила о готовности выполнить принципиальные требования РФ; если они будут исполнены, угроза создания плацдарма НАТО на территории этой страны будет ликвидирована, заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента РФ Владимир Мединский. "Украина заявила о готовности выполнить те принципиальные требования, на которых на протяжении всех последних лет Россия настаивала. Если эти обязательства будут выполнены, то угроза создания на украинской территории натовского плацдарма будет ликвидирована", - сказал Мединский в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Мединский добавил, что эти тезисы Украина сформулировала в письменном виде и представила российской делегации на переговорах в Стамбуле во вторник. "Они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. Эти принципы предусматривают: отказ от вступления в НАТО, фиксация внеблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия, а также владения, приобретения и разработки других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов, обязательство проводить военные учения с участием иностранных вооруженных сил только по согласованию с государствами-гарантами, в числе которых будет и Россия", - уточнил он. Мединский подчеркнул, что Украина "впервые за все предшествующие годы заявила о готовности договариваться с Россией".

Москва считает, что итоги переговоров с украинской стороной в Стамбуле стали позитивным продвижением вперед, констатирует наличие у Киева понимания того, что вопросы Крыма и Донбасса закрыты окончательно, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. "Расцениваем результаты состоявшихся вчера в Стамбуле переговоров как позитивное продвижение вперед. Это еще не окончательный результат", - сказал Лавров журналистам. "Считаю существенным прогрессом то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины и своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса, так же, как и понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены", - подчеркнул российский министр.

После двух дней роста цены отечественных евробондов в среду-пятницу продемонстрировали уже боковую динамику на фоне отсутствия новых важных сообщений на геополитическую или санкционную тематику.

Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе расчетов за природный газ с недружественными странами на рубли, заявил он на открытии совещания по развитию авиационной отрасли. Глава государства отметил, что покупателям российского газа нужно будет открывать рублевые счета в банках РФ для оплаты поставок с 1 апреля. Путин напомнил, что произведенная США и ЕС блокировка активов ЦБ создает угрозу для валютной выручки от экспорта газа. "Действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из недружественных стран не выполнят новые условия оплаты", - подчеркнул президент.

Таким образом, Россия с 1 апреля вводит новую систему расчетов за поставляемый в "недружественные страны" природный газ. Ключевая роль в ней отведена Газпромбанку (MOEX: GZPR), где покупатели будут открывать специальные счета и зачислять на них валюту, которую затем банк продаст на "Московской бирже" (MOEX: MOEX). При этом указ допускает исключения из новой системы, решения по которым будет принимать правительственная комиссия по иностранным инвестициям.

Держатели выпуска евробондов "Россия-2022" с энтузиазмом восприняли предложение Минфина предъявить бумаги этого выпуска к выкупу за рубли - министерство получило еврооблигации почти на $1,5 млрд. "31 марта 2022 года завершены расчеты по выкупу облигаций внешних облигационных займов РФ выпуска "Россия-2022" с погашением 4 апреля 2022 года", - сообщил Минфин. В результате выкупа, осуществленного по цене 100% от номинала, Минфином получены облигации совокупной номинальной стоимостью $1,448 млрд, что соответствует 72,4% от объема этого выпуска в обращении, говорится в сообщении. Обязательства по выкупленным облигациям признаны исполненными, остаток выпуска "Россия-2022" в обращении составляет $552 млн по номинальной стоимости. В результате владельцы предъявленных к выкупу еврооблигаций получили рублевый эквивалент их номинальной стоимости, а также эквивалент купонного дохода, накопленного на дату расчетов по выкупу, в совокупной сумме 124,4 млрд рублей.

Выкуп суверенных евробондов за рубли позволил устранить дискриминацию держателей из РФ при расчетах, которая возникает при проведении платежей, поступающих через международные депозитарии. Проблема выплат локальным инвесторам по еврооблигациям в последние недели неоднократно поднималась в публичном пространстве. Она связана с тем, что большинство российских держателей еврооблигаций используют в качестве нижестоящего депозитария НРД, которому Euroclear должен перечислять денежные средства от эмитентов. Однако Euroclear прекратил такие перечисления, как следствие, денежные средства не доходят до российских держателей бондов, в то время как зарубежные инвесторы выплаты получают.

Платежный агент получил средства в рамках выплаты купона и частичного погашения суверенных еврооблигаций "Россия-2030", сообщил Минфин РФ. Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены Минфином в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций, отмечается в сообщении. Несмотря на опасения относительно невозможности проводить валютные выплаты по суверенным еврооблигациям на фоне заморозки части международных резервов РФ, Минфин пока не испытывает проблем с платежами.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 27,7%, до 35,23% от номинала (их доходность снизилась на 4,4 процентного пункта - до 17,57% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 23,3%, до 34,63% от номинала (их доходность снизилась на 3,6 процентного пункта - до 17,45% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2027 году выросли в цене за пять дней на 25,3%, до 25,29% от номинала (их доходность снизилась на 6,7 процентного пункта - до 38,36% годовых), с погашением в 2029 году - на 22,6%, до 18,6% от номинала (их доходность снизилась на 5,7 процентного пункта и составила 39,07% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году прибавил в цене 7,3%, поднявшись до 49,45% от номинала (их доходность снизилась на 5,9 процентного пункта - до 63,05% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 5,7%, составив 39,92% от номинала (их доходность снизилась на 53 процентных пункта - до 71,9% годовых).

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться геополитическими и санкционными факторами, в частности новостями о продвижении военной операции на Украине, сообщениями относительно подвижек в российско-украинских переговорах, а также возможных новых антироссийских санкциях, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять операции многим инвесторам в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов. При этом наметившаяся в последнее время стабилизация ситуации на внутренне финансовом рынке дает шанс на продолжение восстановительного роста цен отечественных евробондов.