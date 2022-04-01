BCS Express открыл торговую идею "покупать акции ConocoPhillips с целью $112 за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев. Цена входа: от $100, потенциальная доходность: до 12%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"ConocoPhillips - бенефициар высоких цен на нефть. Дополнительным драйвером для котировок ConocoPhillips будут поставки СПГ из Америки в Европу, стремящуюся заместить поставки из России", - пишет аналитик Евгений Калянов.

Также эксперт напоминает об ожидаемом о возврате капитала акционерам в 2022г на $8 млрд, что на 33% больше, чем в 2021г. Компания планирует выплачивать в 2022г как обычные, так и специальные дивиденды, что может составить более чем 50%-ое увеличение денежного дохода акционеров по сравнению с 2021г. В прошлом году свободный денежный поток составил $10,4 млрд, компания выплатила $2,4 млрд дивидендов и выкупила акции на $3,6 млрд, подчеркивает Калянов.

"Консенсус-цена составляет $112. Средняя рекомендация - "покупать". Благоприятная точка для входа в позицию формируется после прошедшей коррекции нефтяных цен", - отмечает аналитик.

СonocoPhillips занимается разведкой, добычей, транспортировкой и продажей сырой нефти, сжиженного природного газа (СПГ). Компания ведет деятельность в 14 странах и имеет производство в США, Норвегии, Канаде, Австралии, Индонезии, Малайзии, Ливии, Китае и Катаре.

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