Инвесторам стоит обратить внимание на акции "энерготехов" - BCS Express

Акции компаний, работающих в направлении развития и внедрения альтернативных источников энергии, должны стать на ближайшие как минимум 5 лет одним из ключевых направлений для инвесторов при поиске покупок на фондовых рынках, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"Предполагаю, что, несмотря на потенциальные коррекции на рынке США, в долгосрочной перспективе мы будем находиться в области продолжения сильного роста так называемых "энерготехов" - компаний в области ветряной и солнечной энергетики, внедрения использования зеленого водорода и биометана, улавливания углекислого газа и хранения, возможно, разработки компактных термоядерных реакторов, а также оптимизации, транспортировки и хранения/накопления энергии. Не стоит забывать и о тех отраслях, которые буду развиваться благодаря данному тренду - от материалов до кибербезопасности", - пишет аналитик в обзоре.

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