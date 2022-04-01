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01 апреля 2022 года 15:43

Рубль днем слабо меняется к доллару и евро в ожидании новых драйверов

Москва. 1 апреля.

Курс доллара США составил 83,44 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 24 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 92,49 руб./EUR1, подешевев на 1 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 12,8 копейки - до 83,01 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на дневных торгах в ожидании новых драйверов к движению. В пятницу возобновились российско-украинские переговоры. Кроме того, с сегодняшнего дня Россия вводит новую систему расчетов в рублях за поставляемый в "недружественные страны" природный газ.

Российско-украинские переговоры продолжаются в режиме видеоконференцсвязи, позиции России по Крыму и Донбассу не изменились, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. "Продолжаем переговоры в режиме ВКС. Наши позиции по Крыму и Донбассу - неизменны", - написал Мединский в своем телеграм-канале.

Окончательно одобренных планов по переговорам с Украиной пока нет, но они должны продолжаться, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. "Что касается российско-украинских переговоров, то здесь нет каких-либо уже окончательно одобренных планов, переговоры должны продолжиться", - сказал он на пресс-конференции в Нью-Дели.

Он отметил, что договоренности, положенные "на бумагу" в ходе переговоров в Стамбуле, "должны сначала сформироваться". "У нас готовится реакция. Там есть движение вперёд, прежде всего в том, что касается признания невозможности Украине быть блоковой страной, невозможности для Украины искать счастье в Североатлантическом альянсе, безъядерный, внеблоковый нейтральный статус, - это то, что сейчас уже осознается как абсолютная необходимость", - отметил министр.

Новые условия расчета за российский газ должны быть приемлемы для Запада, сказал Лавров. "Что касается поставок газа в Европу, президент моей страны объявил о подписании указа с условиями, которые в моем понимании приемлемы для Запада. Дело в том, что они расплачиваются с нами в валюте, а потом арестовывают наши счета", - отметил он. Министр также подчеркнул, что предложенная схема - "справедливая".

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонных переговоров заранее в общих чертах объяснял европейским лидерам схему перевода оплаты за российский газ на рубли. "В общих чертах он эту схему им описывал", - в свою очередь, сообщил Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. "Потом уже в нюансах эта схема была доведена до сведения коллег из офиса канцлера ФРГ моим коллегой Орешкиным (помощник президента РФ Максим Орешкин - ИФ)", - добавил он.

Переход на оплату рублями экспорта российского газа не означает, что в случае отсутствия таких платежей поставки будут прекращены уже с 1 апреля, кроме того, уточнил пресс-секретарь президента.

Покупатели будут открывать специальные счета в Газпромбанке (MOEX: GZPR) и зачислять на них валюту, которую затем банк продаст на "Московской бирже". При этом допускаются исключения из новой системы, решения по которым будет принимать правительственная комиссия по иностранным инвестициям.

"Рубль пока продолжает консолидироваться в районе 83 руб./$1 в отсутствие принципиально важных новостей. Вчера были раскрыты подробности схемы оплаты российских поставок - они не предполагают прямого участия иностранных компаний в покупке рублей, что в целом снижает риски резкого отказа от российских поставок. Банк России начал постепенное смягчение введенных мер поддержки (сегодня был повышен порог по переводам средств физических лиц за рубеж), и продолжение этого процесса, вероятно, будет ограничивать движение курса пары "доллар-рубль" ниже 80 руб./$1 ", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Против дальнейшего роста курса "россиянина" на данном этапе выступает сразу несколько факторов. Во-первых, ситуация вокруг Украины не только остается напряженной, но и подает сигналы роста эскалации. Сегодня должен состояться очередной раунд переговоров, но надежд на него мало. Во-вторых, доллар перешел к росту на международной арене и может ускорить подъем, если ключевые данные по рынку труда США отразят дальнейшее снижение безработицы и приличный рост занятости. В-третьих, после столь бурного роста трейдеры могут задуматься о фиксации прибыли перед уходом на выходные. Таким образом, до конца сессии пара "доллар-рубль" вполне может показать более внятный отскок и вернуться выше 84,50-85 руб./$1", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

В центре внимания глобальных трейдеров в пятницу мартовские данные о безработице в США. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Market Watch, предполагает, что число рабочих мест в американской экономике в марте выросло на 490 тыс., безработица опустилась до 3,7% с 3,8%.

Данные о безработице являются ключевыми для принятия Федеральной резервной системой решений относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики. Продолжающееся снижение безработицы поддерживает доводы в пользу более быстрого ужесточения политики американским ЦБ.

Цены на нефть лишь умеренно дешевеют в пятницу днем после резкого снижения накануне, вызванного ожиданиями увеличения предложения в США за счет высвобождения топлива из стратегических резервов.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в пятницу составляет $103,4 за баррель, что на 1,25% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $98,73 за баррель, что на 1,55% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Накануне Brent подешевела на 6%, WTI упала на 7% после заявления президента США Джо Байдена о намерении направлять на рынок в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегического резерва (SPR) на протяжении следующих шести месяцев.

Байден, выступая в Белом доме, призвал американские компании наращивать добычу, чтобы добиться снижения цен на нефть. Это, среди прочего, позволит снизить роль экспорта энергоносителей из РФ, заявил он.

В марте Brent подорожала на 6,9%, WTI - на 4,8%, за первый квартал цены выросли соответственно на 39% и 33%.

Банки в пятницу на аукционе 3-дневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", привлекли 310,8 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ.

ЦБ с 3 марта проводит ежедневно по рабочим дням аукционы в рамках "тонкой настройки" первоначально с лимитом 3 трлн рублей, с 30 марта лимит снижен до 1 трлн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на отметке 19,92% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок - на уровне 20,58% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках 22,08%, 22,96% и 23,42% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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