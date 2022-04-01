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01 апреля 2022 года 16:47
Вероятно продолжение снижения цены акций Walgreens Boots Alliance - Инвестбанк Синара
Вероятно продолжение снижения котировок акций Walgreens Boots Alliance на фоне негативного прогноза менеджмента эмитента на 2022 год, говорится в комментарии аналитиков "Инвестиционного банка Синара" Сергея Вахрамеева и Ирины Фомкиной. "Несмотря на позитивную отчетность Walgreens Boots Alliance за 2К22, на наш взгляд, финансовые показатели компании во 2П22 окажутся под давлением ввиду снижения спроса на вакцинацию и тестирование на COVID-19. При этом менеджмент дал низкие ожидания по темпам роста чистой прибыли на весь текущий год на уровне 1-5%. Мы расцениваем прогноз на 2022 год как негативный и ожидаем дальнейшего снижения стоимости акций компании", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-WALGREENS-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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