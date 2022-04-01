Решение Evraz об отмене выделения угольного бизнеса негативно для цены акций Распадской - BCS Express

Решение Evraz о прекращении процесса выделения угольного бизнеса негативно для котировок акций "Распадской", говорится в комментарии экспертов BCS Express.

"Металлургический холдинг отмечает, что отмена выделения угольного бизнеса обусловлена санкциями против РФ и ответными мерами страны. Это не стало неожиданностью, так как ранее Evraz сообщал о приостановке процесса на неопределенное время. Кроме того, в сложившихся условиях процесс spin-off мог бы столкнуться с регуляторными проблемами. Для "Распадской" новость негативна, так как рост котировок в последние полгода, помимо подъема цен на уголь, был обусловлен ожиданиями выделения компании и, как следствие, увеличения ликвидности бумаг, включения в индексы и формирования более независимой торговой стратегии. Сейчас этот драйвер теряет актуальность, - отмечают аналитики BCS Express. - Важный вопрос после отмены spin-off - дивидендная политика "Распадской". В рамках подготовки к выделению она стала более щедрой, а дивдоходность кратно выросла. Новостей по изменению дивполитики пока не было, но нельзя исключать, что она может претерпеть изменения".

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