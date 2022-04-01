Бумаги Распадской существенно недооценены по сравнению с сопоставимыми компаниями - "Фридом Финанс"

Бумаги "Распадской" существенно недооценены по сравнению с сопоставимыми компаниями, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Мы полагаем, что в 2022 году выручка, EBITDA и чистая прибыль "Распадской" составят $5 млрд, $2,6 млрд и $1,75 млрд соответственно. Наш прогноз последнего из перечисленных показателей превышает среднерыночные ожидания на 5-15%, поскольку мировые цены на уголь удвоились с начала года. Долгосрочные оценки капитализации "Распадской" строятся на основе значительного позитивного пересмотра стоимости активов товарного сегмента в связи с влиянием мер монетарного стимулирования и в рамках длительных трендов динамики баланса спроса/предложения на ключевых товарных рынках", - пишет эксперт.

Однако Ващенко считает важным отметить, что цены в ряде сегментов черной металлургии в последние годы росли с опережением широкого рынка. Этот фактор, по мнению эксперта, может оказать сдерживающее влияние на темпы повышения цен на уголь в перспективе 2022-2027 годов.

"Наша долгосрочная модель оценки рыночной капитализации "Распадской" закладывает увеличение стоимости угля в среднем на 9% г/г в 2023-2027гг (против 14% г/г в 2000-2020гг), что мы считаем консервативным прогнозом, который, впрочем, учитывает тот факт, что цены на это сырье в последние годы росли быстрее среднерыночных индикаторов. Мы также принимаем во внимание тот факт, что с 2013г санкционное и регуляторное давление на производителей привело к существенному ослаблению оценочных взаимосвязей между динамикой макроэкономических показателей, балансом спроса/предложения и ценами ключевых товарных активов", - отмечает аналитик инвесткомпании.

При оценке капитализации эмитента в рублях Ващенко также учитывает эффект девальвации российской национальной валюты. Хотя рост выручки эмитента может подстегнуть позитивную динамику чистого денежного потока (FCF), однако отношение FCF к продажам сохранится на уровне 18%, полагает эксперт, поскольку он исторически соответствует среднему значению коэффициента.

"Распадская" обычно существенно недооценена по сравнению с сопоставимыми компаниями, - подчеркивается в комментарии. - Как следствие, ее справедливая стоимость в средне- и долгосрочной перспективе может быть пересмотрена вверх. Триггерами для позитивной переоценки эмитента могут выступить повышение глобальной справедливой стоимости сырьевых товаров, а также реализация планируемой госпрограммы по наращиванию добычи угля в РФ с 440 млн до 550-670 млн тонн к 2035 году, что в среднем соответствует увеличению на 1,5-2,5% г/г. Значительными преимуществами компании выступают невысокое значение долговой нагрузки (0,4x), а также низкая (11%) доля Европы в объеме экспорта".

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