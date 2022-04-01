Резкого укрепления рубля с 1 апреля ждать не стоит - Росбанк

Резкого укрепления рубля с 1 апреля ждать не стоит, полагают аналитики Росбанка.

"31 марта президент В. Путин подписал указ №172, регламентирующий процедуру рублевых расчетов по газовым поставкам в недружественные страны. Схема начинает действовать с 1 апреля 2022 года и предписывает проведение транзакций через уполномоченный банк - Газпромбанк. Всем покупателям из недружественных стран или их уполномоченным агентам необходимо открыть два счета "типа К" (в иностранной валюте и рублях), через которые будут осуществляться транзакции. Фактом оплаты признается лишь зачисление рублей на специальный счет для расчета с экспортером газа, любые (несогласованные Банком России или Правительством) отклонения от схемы могут стать поводом для разрыва контракта", - отмечается в комментарии банка.

Аналитики Росбанка не видят серьезных препятствий для реализации данной схемы, кроме репутационно-политических. Ряд европейских стран после разъяснений не увидел в схеме кардинальных изменений, однако некоторые все же настаивают на ее неприемлемости. Возможно, при дополнительных разъяснениях ситуация изменится в конструктивное русло, полагают в банке.

"Как и предполагалось ранее, схема эквивалентна 100% продаже экспортной выручки от поставок газа в недружественные страны, что не существенно отличается от обязательных продаж 80% экспортной выручки по всем контрактам. Поэтому резкого укрепления рубля с 1 апреля ожидать не стоит, скорее, наоборот, стоит аккуратно оценить шансы на снижение объемов торговли газа с Европой. Все-таки нельзя исключать негибкости некоторых покупателей", - полагают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.