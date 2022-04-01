Рынок акций РФ утром превысил 2800п по индексу Мосбиржи во главе с бумагами Мосбиржи и Сургутнефтегаза

Москва. 1 апреля. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил подъем предыдущих дней, подогретый новостями о прогрессе в переговорах России и Украины, индекс Мосбиржи преодолел рубеж 2800 пунктов, обновив максимум с 22 февраля, при этом лидерами роста выступили бумаги "Мосбиржи" и "Сургутнефтегаза".

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2812,89 пункта (+4,1%), индекс РТС - 1062,48 пункта (+4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 12,1%.

Доллар стоит 83,38 рубля (+0,18 рубля).

Подорожали акции "Московской биржи" (+12,1%), "Сургутнефтегаза" (+10,7% и +0,7% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+10%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+8,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+8,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+7,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+6,4% и +7% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+6,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+6,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+5,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+5,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+4,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+3,8%), акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%).

По решению Банка России, в пятницу торги на "Мосбирже" проходят в том же режиме (с 9:50 до 18:50 МСК) и теми же инструментами, что и 31 марта. Из изменений можно отметить только незначительное расширение списка торгуемых паевых инвестиционных фондов - добавлено восемь фондов. Для профучастников, но не для их клиентов, с 31 марта был снят запрет коротких продаж.

По словам старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, на рынке акций РФ сохраняются активные покупки, объемы торгов возрастают, хотя внешние площадки подают смешанные сигналы. Цены на нефть продолжают снижение на информации о том, что США будут ежедневно высвобождать из стратегического резерва по 1 млн баррелей. Основные сырьевые товары дешевеют, но стоимость газа идет вверх.

По словам старшего аналитика ИК "Русс-инвест" Романа Блинова, рынок акций продолжает рост, игнорируя динамику внешних фондовых площадок. Российские инвесторы фондового рынка сейчас эмоционально переоценивают стоимость российских активов, и это видно по общей динамике рынка. При этом рынок еще не вернул себе все возможности, которые были в начале этого года. По решению ЦБ РФ ряд ограничений еще действуют, но есть надежда, что к майским праздникам они будут отменены.

Вышедшая в последние несколько недель статистика оказалась противоречивой, ряд деталей продолжают намекать всем участникам глобального рынка международного капитала, что в глобальной экономике и в США еще очень много проблем (основной является проблема инфляционного давления), поэтому внимание сосредоточено на действиях центробанков.

Товарно-сырьевой рынок вновь лихорадит на фоне известий о продаже стратегических запасов в США, а цены на природный газ в Европе растут чрезмерными темпами.

На рынке акций РФ индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов, основной задачей пятницы становится закрепление на достигнутых уровнях по итогам недели, полагает Блинов.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Research" Андрей Кочетков, отмена Банком России запрета на короткие продажи коснулась только участников клиринга по акциям, но не клиентов брокерских компаний. Впрочем, каких-то ярких попыток сыграть на понижение со стороны профессиональных участников не было замечено. Интерес к фондовому рынку по-прежнему связан с желанием широкого круга частных инвесторов использовать акции в качестве инструмента защиты от инфляции.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, ситуацию на мировых рынках в пятницу можно оценить как нейтральную. Хотя фьючерсы на американские и европейские индексы несколько подрастают, котировки на товарных рынках снижаются. Ключевые азиатские индексы двигаются разнонаправленно на фоне слабых статистических данных по Японии и Китаю.

В пятницу выйдет статистика по рынку труда в США. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства в США в марте составило 490 тыс., что ниже февральских значений, когда аналогичное значение было 678 тыс. В то же время уровень безработицы может снизиться до 3,7%, что является минимальным уровнем с февраля 2020 года. Сильные данные по рынку труда позволят ФРС США сконцентрироваться на борьбе с высокой инфляцией, что может быть положительно воспринято рынками. Ралли российского фондового рынка в пятницу продолжается в отсутствие роста геополитических рисков.

В США индексы акций в четверг снизились на 1,5-1,6%, по итогам квартала откат стал максимальным за 2 года (за первый квартал Dow потерял 4,6%, S&P 500 - 4,9%, Nasdaq - 9,1%), хотя по итогам марта индикаторы выросли.

По данным Минтруда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 14 тыс. - до 202 тыс. человек. Опрошенные Bloomberg и Trading Economics аналитики в среднем ожидали повышения числа заявок до 196-197 тыс.

Тем временем расходы населения США в феврале выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Доходы американцев увеличились на 0,5%. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали подъем обоих показателей на 0,5%.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,6% на статистике), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,4%).

Негативное влияние на японский рынок оказали данные о том, что индекс Танкан в январе-марте снизился впервые за последние семь кварталов - до 14 пунктов по сравнению с 17 пунктов в IV квартале 2021 года. Этот индикатор оценивает уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности.

Тем не менее, эксперты в среднем ожидали более значительного падения - до 12 пунктов, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и Quick. Положительное значение индекса означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто так не считает.

Деловая активность в промышленном секторе Китая снизилась в марте на фоне жестких ограничительных мер, введенных властями страны для сдерживания распространения штамма "омикрон" COVID-19, свидетельствует индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый Caixin Media Co. and Markit. Значение индекса опустилось до 48,1 пункта с февральских 50,4 пункта и было минимальным с февраля 2020 года. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на падение активности в секторе. Подындексы производства и новых заказов также упали до минимальных значений с февраля позапрошлого года.

Компании, опрошенные Caixin, заявили, что введенные властями карантинные меры парализовали их операции, а также ослабили потребительский спрос.

На нефтяном рынке на европейской сессии в пятницу снижение цен замедлилось после обвала накануне на заявлении президента США Джо Байдена о намерении направлять на рынок в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегического резерва (SPR) на протяжении следующих шести месяцев.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $104,12 за баррель (-0,6% и -6% в четверг), майская цена WTI - $99,45 за баррель (-0,8% и -7% накануне).

Байден, выступая в Белом доме, призвал американские компании наращивать добычу, чтобы добиться снижения цен на нефть. Это, среди прочего, позволит снизить роль экспорта энергоносителей из РФ, заявил он. Кроме того, Байден предложил рассмотреть в Конгрессе меры, которые подтолкнули бы компании в США к более активной добыче нефти.

В марте Brent подорожала на 6,9%, WTI - на 4,8%, за первый квартал цены выросли соответственно на 39% и 33%.

Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз стоимости Brent на второе полугодие 2022 года на $10 за баррель, до $125 за баррель вслед за появлением информации о планах Байдена. По мнению экспертов, действия США не решат проблему "структурного дефицита на нефтяном рынке".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+35%), Fix Price (MOEX: FIXP) (+25,5%), акции ПАО "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) (+17,1%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+15,1%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+14,9%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (+12,2%), акции ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+10,8%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+10,6%), расписки "О'Кей" (MOEX: OKEY) (+9,7%).

Подешевели бумаги "Иркута" (MOEX: IRKT) (-9,2%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-6,8%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-6,5%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-5,4%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-5,3%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-5,3% и -4,8% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 28,39 млрд рублей (из них 6,73 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,73 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,91 млрд рублей на акции "Яндекса").