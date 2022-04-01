Вероятно возвращение пары доллар/рубль в диапазон 85-95 руб./$1 во II кв. 2022г - BCS Express

Пара доллар/рубль, скорее всего, вернется в диапазон 85-95 руб./$1 во II кв. 2022г при условии незначительных изменений в геополитической обстановке и ситуации на мировых рынках, считает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин.

"Скорее всего, волатильность российского валютного рынка в ближайшие три месяца снизится, если мы не увидим новых геополитических потрясений, - прогнозирует аналитик. - Правда, мировые рынки, напротив, могут испытать серьезную просадку, если инфляция ускорится, а ключевые центробанки для борьбы с ней будут вынуждены и дальше быстро ужесточать монетарную политику. На фоне вероятной слабости экономических показателей это способно напугать инвесторов угрозой стагфляции. Реакция рублевых активов на возможную дестабилизацию мировых рынков будет зависеть от того, насколько уменьшится влияние геополитики, а также от степени сохранения жестких регуляторных ограничений со стороны властей и ЦБ".

Тем не менее, если появится угроза долгосрочным перспективам глобального сырьевого спроса, это может вызвать переоценку курса рубля в сторону снижения, полагает Бабин. Сохранение высокой геополитической неопределенности усугубит эту ситуацию.

"Однако в нашем базовом сценарии предполагается, что геополитическая обстановка существенно не изменится, как и ситуация на мировых рынках. В этом случае, скорее всего, доллар вернется в диапазон 85-95 руб./$1", - допускает стратег инвесткомпании.

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