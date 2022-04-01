Рубль сохраняет потенциал для укрепления до 75-80 руб./$1 - "Локо-Инвест"

Рубль сохраняет потенциал для укрепления до 75-80 руб./$1, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

Эксперт обращает внимание на то, что 1 апреля ЦБ РФ смягчил требования к зарубежным переводам физлиц на свои счета или другим физлицам. Теперь можно перевести не более $10000 (или эквивалент в другой валюте) или не более $5000 через компании, позволяющие переводить деньги без открытия счета. До этого переводить валюту на свои счета было нельзя, лимит на других физлиц составлял $5000.

"Такой порядок распространяется на физлиц из дружественных стран и всех других государства, если они работают в РФ. Переводы за рубеж для всех других категория физлиц, а также юрлиц из недружественных стран по-прежнему запрещены. До этого нормы провоза наличной валюты были установлены на уровне не более $10000, поэтому сегодняшнее решение по безналичным переводам выглядит логичным. С экономической точки зрения - это первый и всё еще очень осторожный шаг по смягчению ограничений на движение капитала. Выбор физлиц также объясним - меньше опасений людей, ниже риски для финансовой стабильности", - пишет Полевой.

На взгляд эксперта, значительный профицит торгового баланса и текущего счета при жестких ограничениях по оттоку капитала способны значимо укрепить рубль.

"Чрезмерная волатильность курса (и номинального, и реального, т.е. скорректированного на инфляцию) в обе стороны - не самый лучший сценарий для ЦБ. Поэтому смягчать отдельные меры можно, и этот осторожный тренд, видимо, продолжится. Но наш текущий взгляд на рубль не меняется - потенциал для возвращения к уровням 75-80 руб./$1 сохраняется", - считает Полевой.

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