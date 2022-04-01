Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- окончательные индексы деловой активности в промышленности стран Европы (10:00-11:30 МСК) и США (16:45 МСК) за март;

- предварительный индекс потребительских цен еврозоны за март (12:00 МСК);

- ключевой отчет по рынку труда США за март (15:30 МСК);

- индекс деловой активности в промышленности США за март от ISM (17:00 МСК);

- переговоры МИД России и Индии;

- МЭА рассмотрит вопрос использования стратегических резервов;

- финансовые результаты "О'Кей" за четвертый квартал и весь 2021 год по МСФО.

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