Цена нефти может снизиться до $102/барр. на торгах в пятницу - Sber CIB

Цена нефти марки Brent может снизиться до уровня в $102 за баррель на торгах в пятницу, полагают аналитики Sber CIB.

"Международное энергетическое агентство планирует заседание по выводу на рынок дополнительных объёмов нефти, кроме того, сохраняются опасения относительно спроса. Так, Шанхай расширяет карантинные меры из-за вспышки коронавируса", - отмечают в инвестбанке.

Также, по мнению экспертов, возможно усиление волатильности на рынке ОФЗ в ближайшее время, так как инвесторы в гособлигации могут предпочесть зафиксировать прибыль с учётом масштаба снижения доходности в последние дни.

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