Возможно снижение доходности ОФЗ еще на 25-50 б.п. в пятницу - ПСБ

Возможно снижение доходности ОФЗ еще на 25-50 б.п. в пятницу, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Доходность ОФЗ в четверг снизилась на 25 - 50 б.п. За неделю доходность 1-летних ОФЗ уже снизилась на 250 б.п., 10-летних - на 200 б.п. Основным драйвером роста цен мы видим укрепление рубля и усиление ожиданий более раннего снижения ключевой ставки. Из значимых новостей для рынка облигаций отметим прошедшее в четверг досрочное погашение евробондов РФ в рублях. Минфин РФ выкупил 72,4% объема выпуска в обращении, что по вчерашнему курсу ЦБР составляет 119 млрд руб.", - пишет эксперт.

Аналитик банка ожидает, что в условиях сохраняющегося потенциала укрепления рубля инвесторы направят часть данных средств на покупку ОФЗ на вторичном рынке. Это будет стимулировать дальнейшее снижение доходности гособлигаций. В пятницу, по мнению Монастыршина, доходность ОФЗ может снизиться еще на 25 - 50 б.п. (до 11,0% по 10-летним ОФЗ и 13,5% по однолетним ОФЗ).

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