Цена акций Газпрома может подняться к 265-280 руб. в ближайшей перспективе - BCS Express

Котировки акций "Газпрома" могут подняться к уровням 265-280 рублей за штуку в ближайшей перспективе, сообщается в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Причин для значительной коррекции котировок бумаг "Газпрома" в ближайшей перспективе не наблюдается, учитывая новые вводные. Допускаем, что движение продолжится к диапазону максимальных уровней первых трех сессий - 265-280 рублей, - отмечает аналитик инвесткомпании. - В базовом сценарии не ожидается каких-то отклонений от дивидендной политики "Газпрома". Выплаты компании важны для бюджета - это около 0,5 трлн руб. По итогам 2021 года дивиденды могут быть близкими к 50 рублям на акцию, что по текущим уровням предполагает доходность 20,6%. А вот на более длинном горизонте стоит учитывать потенциальный рост капзатрат компании, которая может ускорить строительство инфраструктуры для потенциального перенаправления части поставок с рынка ЕС в сторону потребителей в Азии".

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